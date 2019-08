Moren ringte og advarte om sønnen – så skjøt og drepte han 22 mennesker

Så langt i 2019 har det vært flere masseskytinger enn dager, med 255 hittil. Fortsetter den trenden, blir 2019 det første året siden 2016 at USA har et snitt på over én masseskyting per dag. En masseskyting defineres som enhver hendelse der minst fire personer blir skutt, ekskludert gjerningspersonen.

Så langt i år har totalt 8931 mennesker blitt drept i våpenepisoder i USA, mens 17.649 har blitt skadet, ifølge Gun Violence Archive.

Et av de vanligste argumentene blant våpenentusiaster i USA er at de har rett til å ha våpen for å beskytte seg selv. Ifølge Gun Violence Archive er det imidlertid kun registrert 898 våpenepisoder i 2019 der våpen har blitt brukt for beskyttelse.

Totalt har det blitt registrert 33.664 våpenepisoder hittil i 2019. Dermed er det kun 2,7 prosent av våpenepisodene i 2019 der bruken av våpen har beskyttelse som årsak.