Tom Erik (43) har sett venner styrte i døden – selv vil han aldri gi seg

– Jeg kjøpte meg datamaskin for å kunne bestille utstyret på internett fra USA. Jeg fikk den tilsendt til Molde, til meg og en kamerat. Da var det bare å sette på VHS-kassetten med pakkeinstruksjonsvideoen til fallskjermen, forteller Tom Erik til God sommer Norge.

Året var 2000. Basehoppingsmiljøet i lille Norge var ikke særlig utbredt på denne tiden. Det fantes ikke vingedrakter, det var ikke noe kurs, sertifisering eller reguleringer.

24 år gamle Tom Erik og en kompis, lærte seg selv hvordan fallskjermen skulle brukes, og testet ut selv hvordan de kunne få mest mulig tid i fritt fall, før de måtte utløse skjermen.

– Så da du var ferdig pakka, var det bare å komme seg rett opp på et fjell og kaste seg utfor, og håpe på at du hadde gjort det rett? spør God sommer Norge-programleder, Bjarne Brøndbo.

– Jeg hadde ikke noe annet valg, for jeg kjente ingen andre som holdt på med det. Jeg var redd, men veldig målbevisst. Jeg møtte faktisk noen på vei opp som forklarte meg litt, og det hjalp veldig mye.

Jomfruhoppet tok de fra Kalskråtinden i Romsdalen. Det er en dag som er brent fast i minnet.

– Jeg ble så gira, jeg gikk opp dit hver dag hele den sommeren, sier Tom Erik.

I Romsdalens fjellsider møtte de flere likesinnede. Tom Erik fikk venner innen ekstremsporten – de hjalp hverandre med å utvikle flyteknikken, og de utviklet også utstyret.

– Med en regnbukse fra Clas Ohlson til 199 kroner, og et hull fra en sigarett klare vi å gå fra seks til 30 sekunder i fritt fall. Målet var å gjøre aktiviteten tryggere ved å få luft i klærne, for å komme lenger bort fra fjellsiden.

Noen år etter sitt første hopp, fikk Tom Erik endelig en skikkelig vingedrakt. Han var en av de første i Norge til å få tilsendt dette høymoderne utstyret.

PIONER: Tom Erik Heimen er en pioner i det norske basehoppmiljøet. Her er han iført sin aller første vingedress. Foto: Privat

Sett venner styrte i døden

Sporten Tom Erik driver med har vært mye omdiskutert gjennom årene. Han har selv sett flere venner styrte i døden, og innrømmer at det er knallhardt. 43-åringen føler ofte et ansvar for å dele sorgen med de etterlatte.

– Det å miste kamerater er utrolig tungt. Det går fra himmel til helvete på et blunk. Man må stå i det når det er bra, men man må også stå i det når det er knalltøft.

Tom Erik er tydelig på at de som har valgt å drive med basehopping, er klar over risikoen. De vet hva de går til.

– Men de har tabbet seg ut, og det er det ikke rom for.