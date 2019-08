Slik kommer du deg over sommersmellen

Ifølge en undersøkelse utført på vegne av Danske Bank bruker 40 prosent av nordmenn kredittkort på ferien.

Mange av disse gruer seg til å betale tilbake beløpene som snart begynner å pådra seg renter.

– Det kan få alvorlige konsekvenser om det kommer på toppen av at man allerede har brukt mye penger i sommer, sier forbrukerøkonom i Sparebank 1 og Luksusfellen-profil Magne Gundersen.

Unge er verst

Av de 320.000 nordmennene som oppga at de gruet seg til å betale ned kredittkortgjelden, var det desidert flest unge som sitter med klump i magen.

38 prosent av personer mellom 18 og 29 år med kredittkortgjeld gruet seg til å betale tilbake.

– De er kanskje tidlig i karrieren eller studenter. Da skal det ikke så mye til før det blir ganske krevende å betale tilbake. I tillegg kan det være de unge er litt mindre rutinerte enn oss voksne, og lar seg friste mer. De eldre har kanskje en slags idé om hvor mye de kan bruke, og holder seg til det, sier Gundersen.

Fordeler med kreditt

Gundersen mener det kan være ytre faktorer som spiller en rolle i hvorfor både unge og eldre velger å bruke kredittkort på ferie.

– Vi lever i et samfunn hvor man skal være på topp. Man skal være flink på skolen, ha en god jobb, ha fine klær, være vellykket og vise bilder fra en fin ferie. Det lettvinte er å dra kortet fordi man fortjener det, sier Gundersen.

GJELD: Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank1 anbefaler angripe økonomien hardt og brutalt.. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Også er det mye markedsføring som går ut på at man betaler noe i dag og resten senere, legger han til.

Han understreker likevel at det finnes flere fordeler ved å betale med kredittkort. Dersom det skulle skje en feil, så blir ikke bankkontoen din tappet. Og blir du svindlet kan kortselskapet ta seg av det, mens du fortsatt har kontoen i behold.

Kom deg over smellen

Hvis man likevel har gått på kredittkortsmellen, så finnes det tiltak for å håndtere situasjonen på best mulig måte og unngå den store økonomiske smellen.

– Det beste rådet er å skaffe seg en ordentlig oversikt over hvor mye man faktisk skylder. Gå gjennom kontoutskrifter for alle bankkort og lag et stramt budsjett, sier forbrukerøkonom i Danske Bank, Cecilie Tvetenstrand, til TV 2.

I tillegg til tilbakebetaling av beløpet, kommer renten og legger til en ekstra kostnad. Det varierer når rentene på kredittkortet begynner å løpe, men det mest vanlige er mellom 30 til 45 dager.

– Det er i tillegg ganske høye renter, så det burde være første prioritet å betale ned kredittkortet etter sommeren, konstanterer Tvetenstrand.