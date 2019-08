Ved siden av karrieren som artist og musikkprodusent, er Mikkel Christiansen utvilsomt en ekte bilentusiast.

27-åringen fra Mjøndalen har eid en rekke sports- og superbiler, som Audi R8 og McLaren 570 S, men også eldre biler står høyt i kurs hos Mikkel.

Det er spesielt én bil som troner over alle, i følge han selv. Vi snakker om en klassiker og stor suksess fra Mercedes, nemlig W124-generasjonen av E-Klasse.

Koste hva det koste vil

Dette er bilen som oppnådde en nesten unik status på 90-tallet, som en slitesterk, sikker og ikke minst komfortabel bil.

I ettertid har det blitt sagt et nettopp W124-bilene, sammen med forgjengeren (W123), er de siste Mercedesene som ble konstruert uten å tenke på kostnader. Disse skulle bare være «best» – og dermed fikk utviklingskostnadene nærmest løpe som de ville.

I dag finnes det fortsatt en del av denne generasjonen E-Klasse på veiene, selv om mange har passert 30 år, og vel så det.

– Bilen er bare sjukt deilig og en driftssikker klassiker. For meg er den selve benchmarken til hvordan en coupé skal se ut, sier Mikkel til Broom.

I motsetning til mange av de andre bilene Mikkel har eid de siste årene, er denne av det mer jordnære slaget.

Et spesielt forhold

Han legger til at han har et helt spesielt forhold til disse bilene. Ikke bare var det hans første bil, men siden den gang har han eid til sammen 11 ulike E-Klasser fra epoken.

– Det er Mercedes akkurat slik det skal være. God kvalitet, nydelig komfort også er den bare dustete god å kjøre. Jeg hadde en langtur med bilen til Umeå i Sverige for en stund tilbake, og jeg merket ikke at jeg kjørte bil…

Også lakken er helt strøken.

Men tross gode minner og tette bånd, velger nå Mikkel å selge den han mener er favorittbilen å dra på langtur med.

– Det er til fordel for et nytt Porsche-prosjekt, men hvis jeg ikke får greit betalt, beholder jeg den bare.

Sjelden

Bilen Mikkel nå har annonsert er et helt unikt eksemplar.

For det første er det snakk om coupé-karosseriet (C124) med en sjelden fargekombinasjon. Eksteriøret er kledd i Mercedes sin Bornit Metallic-lakk, mens innsiden har beige skinn. Her er det nesten så det lukter tysk kveg når du setter deg inn.

I tillegg sitter det litt av en høvelbenk under panseret. Altså Mercedes sin bunnsolide rekkesekser på 3 liter. I denne bilen yter den 220 hk – noe som var på grensen til brutalt da bilen kom i 1990.

Bilen til Mikkel er en 1991-modell som har gått 172.000 kilometer. Den er med andre ord innkjørt, og klar for mange nye eventyr. Dette er biler som gjerne holder ut én million kilometer – dersom den følges opp med normale servicer.

W124-generasjonen ble produsert mellom november 1984 til august 1995. Coupé-versjonen kom i 1987.

1.000 arbeidstimer – og DØNN strøken

Det som gjør bilen til Mikkel ekstra spesiell, er at hele vogna er plukket ned og bygget fra scratch med nye deler.

Motoren i Mikkel sin E300CE-24 er en treliters rekkesekser med to overliggende kamaksler og fire ventiler per sylinder.

Alt er i følge Mikkel enten restaurert eller byttet. Til sammen er det brukt over 1.000 arbeidstimer på å få den i dagens stand. Siden bilen ble ferdigstilt september 2018, har den gått rundt 1.500 kilometer.

– Bilen er dønn strøken og fremstår som fabrikkny. Derfor selges den kun til entusiaster som kan ivareta standen, poengterer han.

Nesten 300.000 kroner

Utover å få en helt strøken bil, følger det også med ekte 17 toms BBS RS felger.

Mikkel forsikrer dessuten at full historikk og dokumentasjon på bygg, inkludert bilder fra hele prosessen medfølger.

Med over 1.000 arbeidstimer, en haug av nye deler og ikke minst at bilen i coupé-utgave er kostbar i seg selv, blir naturligvis prisen deretter.

278.999 kroner er prisantydning. Mye penger for en nesten 30 år gammel bil? Ja, kanskje det. Men så får du også et helt unikt eksemplar og et lite stykke bilhistorie…

Se flere bilder her:

I videovinduet under kan du se mer av bilen som nå selges, når vi møter Mikkel i Broompraten:

