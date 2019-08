Kjendisene avslører: Dette er deres største skrekk

Vi har alle noen ting som vi er ekstra redde for her i livet. Enten det er noe man bare får litt frysninger av å tenke på, eller om det er en stor skrekk man gjør alt for å unngå.

God sommer Norge har spurt kjendiser på rød løper om hva deres største frykt er.

Influensere, Wanda og Vita Mashadi (26)

– Det er oppkast og nesespray. Sånn på ekte, forteller Wanda.

– Ja de gangene jeg spyr, ikke at det er så ofte, men en gang hvert tiår... Da står jeg der alene, skyter Vita inn.

– Jeg kan la folk dø av å spy uten at jeg redder de. Jeg blir svett av å tenke på det, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det er helt grusomt, sier Wanda.

Mens tvillingen Vita har fobi mot noe helt annet.

– Jeg har fobi mot gårdsdyr. Kuer, hester, fugler, høner – Ja alt som har med gård å gjøre da.

Stylist og realitydeltaker, Erlend Elias (36):

Erlend er heller ikke begeistret for et spesielt dyr.

– Jeg har blitt så veldig redd i det siste for at det skal klatre opp en rotte mens jeg sitter på do. Jeg leste om det, og jeg er så redd når jeg sitter på do for at den skal komme og bite meg i rompa.

Influenser Kristin Gjelsvik (32):

Hennes fobi gjelder også for noe levende, men det er ikke noe som kan bite.

– Kemneren. Skatteetaten. De er jeg livredd for. De er dritskumle, herregud jeg har jo blitt slått konkurs en gang, så det er jo ikke så rart, forteller hun og ler.

TV-SKREKK: Elses skrekk oppstod da hun ble lurt trill rundt på TV-opptak. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Komiker og programleder, Bård Ylvisåker (37):

Bård kan virke som en fryktløs fyr, men det er en ting som setter han helt ut av spill.

– Det er berg og dalbaner for min del. Da begynner jeg å grine. Det vil si jeg tar jo ikke berg og dalbaner lenger, jeg er jo ikke helt idiot. Det er fordi min far – Grei som han er, tok meg med en «spinspider» da jeg var fire år. Jeg tror egentlig det var verre for han enn det var for meg.

– Jeg har prøvd et par ganger å pushe frykte og ta «marihønebanen» i København og sånt – Full panikk. Jeg mister det helt.

Komiker og programleder, Else Kåss Furuseth (39):

Noen andre som ikke er så glad i action er denne komikeren, men det har ikke alltid vært sånn.

– Det er sånn klassisk høydeskrekk, og det er fordi jeg prøvde å hoppe i fallskjerm på TV. Da lurte de meg til å tro at de måtte slippe meg i vannet fordi jeg var for tung til å hoppe i fallskjerm, og da kjente jeg på en ekte høydeskrekk. Og den har på en måte ikke gitt seg helt.