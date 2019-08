Hoteller, gjestehus og private og offentlige bygninger har blitt omgjort til midlertidige fengsler for å huse de flere hundre fangene. Universitetsprofessorer, forretningstopper, politikere, aktivister og separatister er blant de pågrepne.

Rapportene om hvor mange som er pågrepet varierer. India Today skriver at tallet er over 400, mens nyhetsbyrået AP skriver at over 500 er pågrepet.

– Politiske ledere har blitt satt i husarrest etter ordre fra myndighetene, sier en politikilde i byen Srinagar den indiske delen av Kashmir til nyhetsbyrået DPA.

Regjeringen i India fjernet mandag en grunnlovsparagraf som slo fast at den indiskkontrollerte delen av Kashmir, delstaten Jammu og Kashmir, skal ha spesielle rettigheter og stor grad av selvstyre. Kashmir, hvor befolkningen hovedsakelig er muslimsk, er delt mellom India og Pakistan. Begge landene gjør krav på hele området, og de har tidligere utkjempet to kriger om Kashmir.

Flere tusen soldater har blitt sendt til området for å håndheve et strengt portforbud, som også hindrer bruk av telefon og internett. Målet skal være å hindre protester mot endringene i grunnloven.

Pakistan reagerte onsdag på Indias tiltak med å utvise Indias utsending og å redusere de diplomatiske forbindelsene til nabolandet. Torsdag stengte Pakistan ifølge AP også en viktig jernbanelinje til India på grunn av disputten. India uttaler på sin side at fjerningen av grunnlovsparagrafen er et nasjonalt anliggende, og at Pakistans forsøk på å blande seg inn ikke vil lykkes.