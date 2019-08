Eksplosjonen skal ha funnet sted ved en militærbase i Arkhangelsk-regionen, som ligger nord-vest i landet.

Det er varierende meldinger om antall drepte og skadde. Nettstedet 29.ru og en Telegram-kanal som poster russiske militære nyheter, skriver at tre er drept og ytterligere 15 er skadet, flere av disse alvorlig.

Flere andre medier melder dog at to er drept og fire andre er skadet.

Begge de som er bekreftet omkommet skal ha vært sivile spesialister. De skadde skal være en miks av militært og sivilt personell.

Ulykken skjedde der det gjennomføres ballistiske missiltester for atomubåter, melder TV Rain.

Russiske myndigheter melder at strålingsnivåene skal være normale, og at ingen farlige stoffer skal ha lekket. Telegram-kanalen melder dog at det skal ha blitt målt økte strålingsnivåer, fra 0,2 til 0,3 mikrosievert per time.

Den russiske marinen har en rakettbase i området, som har vært brukt til prøveutskytinger siden 1960-tallet.

Eksplosjonen ha funnet sted under testingen av motorenheten til et missil. Ifølge nyhetsbyrået Tass skal eksplosjonen ha funnet sted om bord i et fartøy, og startet en påfølgende brann. Det skal imidlertid ikke være behov for evakuering.

Meldingene om radioaktiv stråling ble først omtalt av nettstedet 29.ru, som viste til nødetater som hevdet at strålingsnivåene var tre ganger høyere enn vanlig.

I 2015 havnet en krysserrakett ut av kurs og traff et leilighetskompleks i en landsby som ligger fire mil vest for marinebasen i Severodvinsk. Ingen ble skadd, men bygningen begynte å brenne og fire leiligheter ble ødelagt.

Saken oppdateres.