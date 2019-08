I Norge selger Tesla vanvittig med biler om dagen. Det er takket være den nye «folkemodellen», Model 3.

Så langt i år har Tesla utlevert nesten 11.000 Model 3, i følge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Etter en tung start har Tesla helt klart fått opp farten på produksjonen i Fremont, USA. Men etter hvert som tusenvis av biler pøses ut i markedet, rapporteres det også om ulike kvalitetsproblemer med bilen.

Det har blant annet ført til at det anerkjente amerikanske forbrukermagasinet Consumer Reports tidligere har varslet at de fjerner sin "anbefalt"-status for Model 3.

Det skyldes at en medlemsundersøkelse har vist at Model 3-kundene har hatt en relativt stor andel problemer med bilen. Det skal innebære problemer med både lakk, løse deler og elektronikk.

I løpet av bare fire måneder har Tesla levert ut mer enn 10.000 eksemplarer av Model 3 i Norge.

Mangler lakk

Teknikensvarld i Sverige skriver at det også kommer rapporter fra misfornøyde kunder i USA – hvor bilene har vært lenger på markedet enn her i Europa.

Dette er et eksempel på lakkeringen en Model 3-eier ikke er fornøyd med. Foto: Youtube/Joni Savolainen

Det meldes blant annet om rustangrep rundt bilens hjulbuer, noe TVA Nouvelles har avdekket.

Nå har også den finske Tesla-eieren Joni Savolainen publisert en video, som avdekker mangelfull lakk og rustdannelse. Han fikk bilen sin utlevert i mars i år, og bare en måned senere oppdaget han det han karakteriserer som skader i lakken.

I tillegg til at det flere steder på bilen tilsynelatende mangler lakk, skinner det gjennom at lakken er svært tynn enkelte steder.

Se video nederst i saken.

Tesla i Norge vil ikke kommentere

Hjemme i Norge har bekymringen for manglende lakk på Model 3 også dukket opp. Det har vi i Broom fått en rekke henvendelser om.

– Forklaringen på den litt forsiktige bruken av lakk, er naturligvis økonomi. Model 3 skal være en rimelig bil, og Tesla har tilsynelatende tatt noen snarveier underveis, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Han legger til at det etter hans inntrykk er veldig få som har oppnådd noe ved å kontakte Tesla om denne problemstillingen.

Vi i Broom har presentert saken for Tesla i Norge. Basert på videoen du kan se nederst i saken spør vi blant annet om dette er innenfor Tesla sin standard – eller om det kan karakteriseres som et avvik i produksjonen.

Tesla vil ikke vil kommentere saken. De ønsker heller ikke å kommentere hvordan norske kunder skal gå frem, dersom de skulle oppleve avvik på bilens lakkering.

Etter en måned oppdaget den finske Tesla-eieren rustdannelse på bilen. Foto: Youtube/Joni Savolainen

Rustbeskyttelse? Da mister du garantien

På Tesla sine egne nettsider, informeres det om en begrenset rustgaranti for Model 3. Denne gir dekning mot gjennomrusting av karosseriplater (hull som oppstår fra innsiden ut) som en følge av material- eller produksjonsfeil i 12 år, uansett kjørelengde.

Tesla poengterer samtidig fire unntak. Blant annet at du mister rustgarantien dersom du utfører rustbehandling på bilen (!).

Unntakene fra rustgarantien Kjøretøy som er rustbehandlet, som for eksempel antirust- og understellsbehandling



Korrosjon fra defekter i materialer som ikke er produsert, tilført eller installert av Tesla, som forårsaker perforering i karosseripaneler eller chassiset fra innsiden ut



Overflate- eller kosmetisk korrosjon som forårsaker perforering av karosseripaneler eller chassiset fra utsiden inn, som følge av for eksempel stensprut eller riper



Korrosjon forårsaket av, på grunn av, eller som følge av ulykker, misbruk, forsømmelse, feil vedlikehold eller bruk av kjøretøyet, installasjon av tilbehør, eksponering for kjemiske stoffer eller skade som følge av force majeure, miljø, brann, eller feil oppbevaring

Her kan du se hvordan Teslaen til finske Joni Savolainen ser ut etter en måned:

