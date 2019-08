Kvinne (25) trekker tilståelse av drapsforsøk: – Jeg var full i avhør, og advokaten min ba meg si det

Den siktede kvinnen har imidlertid gitt uttrykk for at hun ønsker å flytte til en annen by, der hun har samtykket til å melde seg for politiet daglig.

Påtalemyndigheten mente fremdeles at det ville skape utrygghet i befolkningen, fordi saken har vakt stor oppsikt i media. Det er ikke Gulating lagmannsrett enig i.

«Dette alene kan ikke være avgjørende for fengslingsforlengelse, da hvem som helst kan gi mediene denne informasjonen», skriver retten i sin kjennelse.

Tirsdag ble kvinnen derfor løslatt mot at hun daglig melder seg for politiet i den aktuelle byen hun nå har flyttet til.

– Min klient er glad for at politiets argumentasjon for å holde henne varetektsfengslet ikke ble ansett som tilstrekkelig av lagmannsretten, sier Fusche Jenssen.

Det er foreløpig ikke tatt ut tiltale mot den 25 år gamle kvinnen.