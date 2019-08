– Sommeren er på hell. Jeg ser ingen tegn til noe lettere vær i mine prognoser, sier vakthavende meteorolog hos Storm Geo, Isak Slettebø.

Han opplyser at været som har preget Sør-Norge de siste dagene vil fortsette, og at det er tegn på at høsten nå melder si ankomst.

– Det vil ikke være så verst værforhold på fredag, men et lavtrykk fra vest vil treffe Norge på kvelden eller sent på ettermiddagen, og da vil det bli nedbør, sier Slettebø.

Har man dermed planer om uteaktiviteter vil meteorologen anbefale å få det unna på fredag. Da vil solen titte frem periodevis i de fleste fylker. I helgen vil det derimot regne i store deler av landet.

– Lørdag vil det være regntungt. Søndag blir preget av byger, sier han.

Neste uke ser det også ut som temperaturen vil synke. Dette, sammen med skyer og byger, styrker inntrykket av at høsten har kommet.

– Det er vanlig at vi nå får en gradvis overgang til høst. Det er vanskelig å si hva som venter i andre halvdel av august, men det er vanlig at sommeren nå ebber ut, sier meteorologen.

Ikke fare for ekstremvær

Årets sommer har delvis blitt preget av perioder med ekstreme mengder nedbør. Slettebø tror derimot ikke at den kommende nedbøren vil være kraftig nok til å skape mer kaos.

– Jeg tror ikke det er ikke noe å bekymre seg for. Det er klassisk høstvær, det vi kaller frontnedbør. Det vil regne sammenhengene over lengre tid, men ikke med samme intensitet som vi har sett i Sør-Norge i det siste.

Agder kan lørdag få opp i mot 60 millimeter nedbør, men det skal ikke noe som kan skape kaos.

– Vi er nok tilbake til normalen. Det vi har hatt er helt spesielt.

Kraftig vind

I tillegg må de som bor østafjells forberede seg på kraftige vindkast i helgen.

I fjordstrøk, og fra Skagerak og inn i Oslofjorden, vil det kunne blåse opp til stiv kuling på søndag.

– Det er lenge siden jeg har sett så kraftig vind i de områdene. Det er ikke vanlig i august, sier Slettebø.

Bedre i Nord

Mens folk i sør må belage seg på gråere forhold, har meteorologen derimot gode nyheter til nordlendingene. Nord for Trøndelag kan det faktisk se ut som sommeren biter seg fast en liten stund til.

Etter noen dager med lettere vær, vil østlig trekk føre til høyere temperaturer. Nå kan gradestokken krype helt opp mot 20 grader.

– Det kommer sikkert til å bli over 15 grader. Det kan bli litt grått, men de vil stort sett ha opphold, og perioder med sol, sier han.