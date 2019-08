Den russiske Nordflåten har kunngjort at de har SSC-3-missiler stående 35 kilometer fra Grense Jakobselv i Finnmark.

Missilene, som i Russland går under navnet «Bal», ble flyttet til Sredny-halvøya rett ved grensen, skriver The Barents Observer.

Ifølge Nordflåtens pressetjeneste deltok 60 soldater i forflytningen av missilsystemet, som har en rekkevidde på opp til 150 kilometer.

Skal øve

– Personell vil klargjøre missilsystemet til avfyring mot overflatemål, og gjennomføre en øvelse med simulert avfyring mot fiendtlige skip, heter det i pressemeldingen.

Selv om missilene som NATO kaller SSC-3 er utviklet for kystforsvaret som sjømålsmissil, kan de også brukes mot landmål, skriver The Barents Observer.

Forsvaret vil ikke kommentere Russlands utplassering av missiler.

– Vi uttaler oss ikke om andre staters kapasiteter, sier major Elisabeth Eikeland, pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter til TV 2.

I mai truet Russland med gjengjeldelse om Vardø-radaren oppgraderes, og Maria Zakharova, talsperson i det russiske utenriksdepartementet, at Russland ikke kommer til å la «militære forberedelser» like ved landets grenser forbli ubesvart.

Har varslet økt aktivitet

Russland har varslet fire militærøvelser utenfor kysten av Nordland og Troms, og et større antall marine fartøy er ifølge Forsvaret på vei til øvingsområdene utenfor kysten av Nord-Norge.

To flåtegrupper er ifølge den russiske Nordflåtens pressetjeneste dannet i Nordsjøen og er på vei.

For å øke situasjonsforståelsen i området mens de russiske øvelsene pågår, er det stasjonert tre amerikanske Poseidon P8-overvåkingsfly på Andøya.

Russlands varsel om at de vil etablere fire store fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms tyder på at russiske sjø- og luftstridskrefter planlegger å gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i disse områdene.

For under en uke siden bekreftet Russland og USA at de har trukket seg fra INF-avtalen, som siden 1987 har forbudt bruk av mellomdistanseraketter.

USA og NATO mener at Russlands landbaserte kryssermissil SSC-8 «Screwdriver» er en konvensjonell og kjernefysisk trussel mot store deler av Europa. Ifølge etterretningssjef Morten Haga Lunde er SSC-8 innført i de russiske rakettstyrkene.