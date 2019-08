Turistene som krysser Strandtorget i Tromsø aner fred og ingen fare. Men bakfra angriper en flokk måker med stor presisjon, og plutselig er de en soft-is fattigere.

Mange opplever bymåkene som truende, og i tillegg skiter de ned byen. Nå er det blitt så ille at mange byborgere krever handling – politisk handling. Men de to mest aktuelle ordførerkandidatene framstår like rådløse som alle andre.

– Måken er jo litt koselig, den også. Så den må det være plass til i byen. Men vi kan jo prøve å begrense det litt, sier Høyres ordførerkandidat Hans-Petter Kvaal til TV 2.

– Jeg bor jo i sentrum, så jeg plages litt av måkene. Men jeg har lært meg å leve med dem, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat Gunnar Wilhelmsen til TV 2.

Har etablert fuglefjell

På det gamle tomgodslageret til Macks bryggeri har nye og verneverdige leietakere tatt over. De har bygd reir på vindusgesimsene, og vokter sine revir med alle tilgjengelige våpen. Sjansen for å bli truffet av en skikkelig «måkeskit» er overhengende for de som våger å passere under.

– Du ser, det er jo fuglefjell, sier Hans Hansen, som er på bytur sammen med en pensjonistvenn.

– Dere turte å passere under?

– Ja. Hvordan skal vi ellers komme oss fram?

Måsen er tvunget på flukt

På kaikanten får TV 2 en god forklaring på hvorfor måkene har gjort så mange sentrumsbygg om til rene fuglefjell. Elisabeth Mercer mener bestemt at de er fordrevet fra områdene der de før hekket.

– De har ingen andre plasser å være. Langs hele strandområdet er det blitt bygd masse blokker over alt.

– De er altså flyktninger?

– Ja, de er flyktninger, det kan man si. Se så forferdelig de tilgriser bygninger, sier hun.

Samtidig er det vanskelig å få gjort noe med, fordi flere måkearter er rødlistet, utrydningstruet og dermed beskyttet mot tiltak fra mennesker.

– Måken er hevet over politikk

På velgernes vegne ber TV 2 de to ordførerkandidatene om en politisk løsning. Aps Wilhelmsen prøver seg med denne:

– Det som kan være et spørsmål, er hvordan kan man begrense muligheten til å hekke i sentrum, uten at jeg kjenner til om det lar seg gjøre.



Høyres Kvaal drar til med denne.

– Jeg tror vi må sette noen grenser for hvor politikken skal være, og ikke være. Politikk skal ikke være alt.

– La måkene leve, altså?

– La måkene leve.