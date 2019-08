Tottenham bekrefter på sine nettsider torsdag kveld at de har hentet Lo Celso.

Fulham skriver samtidig på sin nettside at Ryan Sessegnon har forlatt klubben til fordel for Tottenham. Nå bekrefter Tottenham også overgangen.

Lo Celso hadde torsdag formiddag sin obligatoriske legesjekk, men det varte og rakk før bekreftelsen kom.

Nå kan Tottenham-fansen endelig puste lettet ut.

Det var ventet at Tottenham skulle hente Lo Celso i en permanent overgang, men ifølge BBC er det snakk om en låneavtale med opsjon på kjøp. Midtbanespilleren spilte for spanske Real Betis forrige sesong.

Den spanske journalisten José David López melder at Tottenham låner argentineren for 167 millioner kroner, og at overgangen blir gjort permanent for 630 millioner kroner neste sommer.

Etter å ha startet karrieren i argentinske Rosiario Central, fortsatte Lo Celso karrieren i Paris Saint-Germain, der han spilte to sesonger. Forrige sesong ble han lånt ut til Real Betis, og i april trigget Betis en kjøpsopsjon i kontrakten hans.

Lo Celso var en av Real Betis' beste spillere forrige sesong, og scoret 16 mål på 45 kamper i alle turneringer. Han kan både spille i rollen bak spissen, og sentral på midtbanen. Han var en del av Argentina-laget som ble nummer tre i sommerens Copa America.

– Det betyr at Tottenham bruker mye penger og mange vil da se det som et tegn på at de er i ferd med å selge andre spillere. Mange vil se på det som en form for erstatter til Christian Eriksen. Lo Celso er en fantastisk spiller, så det blir kjempespennende å følge med på, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg om Lo Celso-overgangen.

Sessegnon også klar

Ryan Sessegnon er imidlertid en permanent avtale. Ifølge britiske medier koster 19-åringen Tottenham om lag 320 millioner kroner. BBC melder at det er snakk om en femårsavtale, som klubben har mulighet til å forlenge med ytterligere ett år.

Sessegnon har vært en fast del av Fulhams førstelagstropp siden debuten som 16-åring i 2016, og var på banen i 35 Premier League-kamper forrige sesong.

Engelskmannen kan spille både på kanten og på venstreback, og har lenge vært ønsket av Mauricio Pochettino.Det var ventet at en overgang skulle skje allerede forrige sommer, men Fulham har stått på kravene.

Sessegnon skal imidlertid ha vært fast bestemt på at det kun var Tottenham som var aktuell for ham, og med kun ett år igjen av kontrakten var dette siste mulighet for Fulham å tjene penger på unggutten.

Tottenhams talent Joshua Onomah (22) går motsatt vei. Den engelske U21-landslagsspillerne har vært på utlån i klubber som Aston Villa og Sheffield Wednesday de siste sesongene.