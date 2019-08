Det bekrefter Arsenal torsdag.

22-åringen ble ferdig med de medisinske undersøkelsene torsdag, og ble bekreftet av Arsenal like før overgangsvinduet stengte kl.18.00.

Kieren vil få draktnummer tre.

– Vi er glad for at Kieran blir med oss. Han er en veldig talentfull spiller som vil fortsette utviklingen. Han øker våre muligheter defensivt og jeg ser fram til å få han inn i gruppen, sier Arsenal-manager Unai Emery til klubbens hjemmeside.

Tierny har vært i Celtic helt fra han var syv år.

– Jeg er en Celtic-gutt, født og oppvokst. Jeg ble en del av gutteklubben min, økte i gradene og fikk min plass. Nå har jeg kommet til London og vil lage litt lyd, sier Tierny i sin introduksjonsvideo.

Ifølge den svært troverdige BBC-journalisten David Ornstein har skotten signert en femårskontrakt med Arsenal.

Samme mann melder at overgangssummen ligger på 288 millioner kroner. Ukelønnen skal ligge på rundt 864 000 kroner.

Tierney fikk debuten sin under Ronny Deila i 2015. Den 22 år gamle venstrebacken spilte 40 kamper for Celtic forrige sesong, og totalt spilte han 170 kamper og scoret åtte mål for Glasgow-klubben.

Tierney har 12 kamper på det skotske landslaget.