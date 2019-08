Bekrefter sjokkovergang for David Luiz

En av overgangsvinduets mest forbløffende avtaler er kommet i havn.

David Luiz (32) selges fra Chelsea til Premier League- og London-rival Arsenal. Den oppsiktsvekkende avtalen bekreftes av Arsenal.

– David har mye erfaring, og jeg ser frem til å jobbe med ham igjen. Han er en kjent spiller og forsterker forsvaret vårt, sier Arsenal-manager Unai Emery til klubbens nettsider.

Emery var også Luiz' sjef i PSG.

Uenighet med Lampard

Den brasilianske midtstopperen har signert en toårskontrakt med Arsenal og koster Gunners kun åtte millioner pund (ca. 85 millioner kroner), melder flere britiske medier.

Overgangen må kunne beskrives som overraskende, spesielt med tanke på at Luiz signerte en ny kontrakt med Chelsea for bare tre måneder siden. Den avtalen strakk seg i utgangspunktet over to sesonger og brøt med det Chelseas policy om ikke å gi spillere over 30 år kontrakter på mer enn ett år.

Men de siste ukene har det ulmet i kulissene. Frank Lampard har erstattet Maurizio Sarri som manager og ifølge Telegraph har det vært flere uoverensstemmelser som har skapt unødvendig uro i stallen de siste ukene. I Chelseas siste kamp i sesongoppkjøringen mot Borussia Mönchengladbach satt Luiz på benken mens Kurt Zouma og Andreas Christensen okkuperte plassene i midtforsvaret.

Wikestad rister på hodet av salget

Luiz trente ikke sammen med resten av Chelsea-spillerne onsdag i håp om å få gjennom en overgang til Arsenal og manager Unai Emery - det har han nå lyktes med.

Luiz kommer inn i Arsenal-troppen for å styrke en hanglende forsvarsrekke som nylig ble én mann mindre da Laurent Koscielny signerte for Bordeaux.

– David Luiz har nok fått vite at han er fjerdevalget til Lampard, og det er han ikke interessert i. Chelsea vil nok ikke beholde en spiller som er en forstyrrende faktor, men det blir feil å styrke en direkte konkurrent til topp fire-plassering. Det er nesten helt uforståelig, mener TV 2s Premier League-kommentator Kasper Wikestad.

Det er ikke første gang Chelsea styrker en konkurrent med å selge dem en spiller. Både Juan Mata og Nemanja Matic er tidligere solgt til Manchester United.

– Alle vet at Arsenal er på desperat jakt etter midtstopper. Det er helt ideelt for Arsenal å få inn en stopper med David Luiz sine meritter og av hans kaliber. Han er en vinner. Det er heller ikke snakk om så mye penger. Dette handler mer om å kvitte seg med en man ikke ønsker å ha rundt laget lenger. Det er en helt ærlig sak, men de kunne fått avkastning ved å selge ham til en klubb i en annen liga, sier Wikestad.