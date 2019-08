Sykkelverden er fremdeles i sjokk over dødsfallet til den lovende belgiske syklisten Bjorg Lambrecht.

22-åringen krasjet i en betongkulvert under mandagens etappe i Polen rundt og døde timer senere på sykehuset av skadene han pådro seg. Nå forklarer Lotto-Soudals laglege Maarten Meirhaeghe årsaken til at livet til Lambrecht ikke var mulig å redde.

– Bjorg døde av en stor leverskade som førte til en stor indre blødning. Som følger av det fikk Bjorg hjertestans. Bjorg hadde maks uflaks med måten han krasjet på. Med sånne indre blødninger trenger man et mirakel, et mirakel som ikke ble gitt ... Stedet og tidspunktet det skjedde på påvirket ikke konsekvensene. Selv om noe sånt hadde skjedd på et sykehus, ville sjansene for et dårlig utfall vært store, sier Merihaehe i en pressemelding.

Lambrecht ble fraktet til sykehus med ambulanse etter krasjen, som skjedde fem mil før mål på etappen. Ifølge en talsmann ved sykehuset i Rybnik ble Lambrecht gjennopplivet ute i løypen, men kom seg ikke gjennom de påfølgende operasjonene.

Carl Fredrik Hagen var lagkamerat og syklet Polen rundt sammen med Lambrecht. Han og resten av Lotto-Soudal besluttet å fortsette rittet.



På tirsdagens etappe, som ble nøytralisert, syklet Hagen og resten av laget i front av feltet for å hedre Lambrecht.

– Det var en litt todelt følelse egentlig. Det var ekstremt vanskelig og veldig emosjonelt. Følelsene går litt i berg- og dalbane. I det ene øyeblikket føler du at du har kontroll på følelsene, plutselig raser hele verden sammen, forklarer en åpenhjertig Hagen.