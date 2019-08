TV 2s tabelltips - følg med direkte her

West Hams sommerhandel: INN: Roberto (Espanyol)

David Martin (Millwall)

Pablo Fornals (Villarreal)

Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt)

Goncalo Cardoso (Boavista)

Albian Ajeti (FC Basel) UT: Adrian (Liverpool)

Andy Carroll (Newcastle)

Samir Nasri (Anderlecht)

Toni Martinez (Famalicao)

Moses Makasi (Frigitt)

Lucas Perez (Alaves)

Noha Sylvestre (Neuchâtel Xamax)

Vashon Neufville (Frigitt)

Josh Pask (Coventry City)

Edimilson Fernandes (Mainz)

Nathan Trott (AFC Wimbledon), lån

Martin Samuelsen (FK Haugesund), lån

Marko Arnautovic (Shanghai SIPG)

Sam Byram (Norwich City)

Pedro Obiang (Sassuolo)

Marcus Browne (Middlesbrough)

Jordan Hugill (QPR), lån

Reece Oxford (Augsburg)

Mason Barrett (Watford)

Josh Cullen (Charlton Athletic), lån

Grady Diangana, (West Bromwich), lån

– Det har fått inn noen gode spillere og løst den floken med Arnautovic, som ville bort. Nå er det spillere som ønsker å være der, og nå har Pellegrini endelig fått en stall som er i stand til å spille på den måten han ønsker. Dette blir spennende, sier Petter Myhre.

Alle ekspertene er imidlertid enige i at forsvaret og det defensive er West Hams store svakhet.

Watford:

– Ismaila Sarr er god. Han har et veldig høyt toppnivå, men så en for eksempel kampene han spilte for Rennes mot Arsenal forrige sesong, så man styrkene hans. Jeg liker dem. De har Deulofeu, Perreyra, de klarte å beholde Doucoure, og laget ser fortsatt spennende ut, sier Erik Huseklepp.

Watfords sommerhandel: INN: Bayli Spencer-Adams, gratis

Craig Dawson (West Brom)

Tom Dele-Bashiru, gratis

Mason Barrett (West Ham)

Callum Whelan, gratis

Danny Welbeck, (Arsenal)

Ismaila Sarr (Rennes) UT: Obbi Oulare (Standard Liege)

Miguel Britos (Frigitt)

Tommie Hoban (Frigitt)

Jerome Sinclair (Venlo), lån

Michael Folivi (AFC Wimbledon), lån

Marc Navarro (Leganes), lån

Ben Wilmot (Swansea City), lån

Alex Jakubiak (Gillingham), lån

Dodi Lukebakio (Hertha Berlin)

– Danny Welbeck er et pluss. Folk vil være negative, men han er en lagspiller med bra fart og en fin fyr. Deulofeu i 10er-rollen var briljant, og de har Deeney. De hadde en god sesong sist, selv om FA-cupfinalen ble en flause. Det handler om forventninger. Hva skal man forvente? Jeg tenker det er å overleve. Det å etablere seg i Premier League, sier Trevor Morley.

– Vi lurte på akkurat det, for de sparket managerne selv om de gjorde det bra. Men de har kommet i en posisjon der de kan gjøre små grep. Det er det man ønsker som klubb og manager. Alle klubbene som kjøper mye og blir desperate, skal mye falle på plass. De har stabilisert seg nå, sier Petter Myhre.

Burnley:

– De har egentlig arvet Stoke-stempelet. Sean Dyche har fått lov til å prente inn sin filosofi i laget. De har beholdt kjernen av spillerne, og er svært vanskelig å spille ut. Både spillere, klubb og managere har funnet sin plass i hierarkiet og i næringskjeden. Det tror jeg er nøkkelen til deres suksess. Burnely har gjort ekstremt mye riktig med å bygge klubb, sier Petter Myhre.

Burnleys sommerhandel: INN: Erik Pieters (Stoke City)

Joel Senior (Curzon Ashton)

Jay Rodriguez (West Bromwich Albion)

Ryan Cooney (Bury)

Adan Phillips (uten klubb)

Bailey Peacock-Farrell (Leeds United)

Danny Drinkwater (Chelsea), lån UT: Jon Walters (lagt opp)

Stephen Ward (Stoke)

Anders Lindegaard (frigitt)

Peter Crouch (lagt opp)

Mark Howarth (frigitt)

Tom Heaton (Aston Villa)

Nahki Wells (QPR), lån

– Drinkwater blir spennende. Plutselig kommer det inn en lirare. Det er litt kult. Han går til Chelsea og blir nesten en vits, men han er en dritgod fotballspiller. Hvis de klarer å utnytte ham på en god måte, så kan det bli veldig bra. Burnley kollapset fullstendig forrige sesong og var helt ræva frem til og med 2. juledag. Etter det kom omslaget, sier Erik Thorstvedt.

Crystal Palace:

– Hvor proff er Wilfried Zaha? Han la inn overgangssøknad, og han er så viktig for laget at han må være på fra første spark. Hvis ikke kan det bli kjempetrøbbel, sier Erik Thorstvedt.

– Aaron Wan-Bissaka er borte, men offensive backer er ikke det første jeg tenker på med Roy Hodgson. Cahill er inne, og det tror jeg er like nyttig. Viktigere å få tettet igjen bak. Mye viktigere å beholde Zaha enn å beholde Wan-Bissaka, men hvilken type Zaha får vi se? spør Petter Myhre.

Crystal Palaces sommerhandel: INN: Stephen Henderson (Nottingham)

Jordan Ayew (Swansea City)

Gary Cahill (Chelsea)

Victor Camarasa (Real Betis), lån



James McCarthy (Everton) UT: Jason Puncheon (frigitt)



Julian Speroni frigitt)



Bakary Sako (Denizlispor)



Ollie O’Dwyer (Aldershot)



Joseph Hungbo (frigitt)



Tyler Brown (frigitt)



Levi Lumeka (Varzim)



Aaron Wan-Bissaka (Man Utd)



Alexander Sørloth (Trabzonspor), lån



Pape Souare (Troyes)

– Zaha er den viktigste enkeltspilleren for ett lag i Premier League, men de må lære seg å overleve uten ham. Hva skjer om han blir skadet? De kunne investert de pengene de takket nei til i et lag som holder seg i Premier League. Jeg er ikke overbevist om at han kommer ut igjen og kysser emblemet på drakten, sier Trevor Morley.

– Jeg er trygg på det defensive kollektivet og Cahill er en god signering. Men offensivt med en litt småsur Zaha og uten Batshuayi? De er tilbake til å stole på Benteke. Jeg er redd for at de havner litt lavere enn det de pleier, sier Erik Huseklepp.

Newcastle:

– De tapte stort sett med få mål da de tapte sist. To av tre i angrepsrekken borte. Enormt mange spørsmålstegn. Ikke klokere etter ansettelsen av Steve Bruce, er nøkkelordene fra Erik Huseklepp.

– Andy Carroll ser så sulten ut, og hvis han blir frisk, kommer han til å blø for Newcastle. Fansen vil elske ham, han er en kvalitetsspiller, sier Trevor Morley.

Newcastles sommerhandel: INN: Joelinton (Hoffenheim)

Kyle Scott (uten klubb)

Jake Turner (Bolton Wanderers)

Jetro Willems (Eintracht Frankfurt), lån

Allan Saint-Maximin (Nice)

Emil Krafth (Amiens)

Andy Carroll (West Ham) UT: Mohamed Diame (frigitt)

Cal Roberts (frigitt)

Josef Yarney (frigitt)

Tyrique Bartlett (frigitt)

Dan Barlaser (Rotherham United), lån

Ayoze Perez (Leicester City)

Joselu (Alaves)

Liam Gibson (Grimsby Town), lån

Freddie Woodman (Swansea City), lån

Nathan Harker (Blyth Spartans), lån

Jacob Murphy (Sheffield Wednesday), lån

– Jeg er ikke så sikker på at de garantert ville rykket ned uten Benitez, og har personlig bestemt meg for å gi Steve Bruce en sjanse. Det er allerede et bakteppe av uro, det snakkes om protesttog og boikott. Av alle innkjøp som er gjort, tror jeg Joelinton er det viktigste. Hvis han ikke scorer tosifret, tror jeg de kan glemme det, sier Erik Thorstvedt.

– Steve Bruce skal ikke overta etter en manager som spiller blendende god angrepsfotball. Det gir ham en mulighet til å gå inn og sørge for at de skal være gode defensivt, som de er vant til, og det er et enklere utgangspunkt enn å komme inn etter en tiki-taka-fyr, sier Petter Myhre.

Aston Villa:

– Det virker som om det er en konsensus i Villa når det gjelder hva de holder på med. Det er lett å si at nå tar de en Fulham fordi de bruker masse penger, men de virker å ha en plan. De har kjøpt gode spillere og det pleier faktisk å hjelpe, sier Erik Thorstvedt som er mer positiv til Villas overlevelsessjanser enn resten av ekspertpanelet.

Aston Villas sommerhandel: INN: Jota (Birmingham)

Anwar El Ghazi (Lille)

Wesley (Club Brugge)

Kortney Hause (Wolves)

Matt Targett (Southampton)

Tyrone Mings (AFC Bournemouth)

Ezri Konsa (Brentford)

Bjorn Engels (Stade Reims)

Trezeguet (Kasimpasa)

Douglas Luiz (Man City)

Tom Heaton (Burnley)

Marvelous Nakamba (Club Brugge) UT: Albert Adomah (frigitt)

Mark Bunn (frigitt)

Ritchie De Laet (frigitt)

Tommy Elphick (Huddersfield Town)

Alan Hutton (frigitt)

Mile Jedinak (frigitt)

Ross McCormack (frigitt)

Micah Richards (lagt opp)

Glenn Whelan (frigitt)

Gary Gardner (Birmingham)

Matija Sarkic (Livingston), lån

Jake Doyle-Hayes (Cheltenham Town), lån

Andre Green (Preston North End), lån

Rushian Hepburn-Murphy (Tranmere Rovers), lån

Scott Hogan (Stoke City), lån

Birkir Bjarnason (frigitt)

James Bree (Luton), lån

– Det er en enorm entusiasme i klubben. De var veldig tynt besatt, og mange av spillerne de har hentet var på lån i for, så de vil ikke bli som nye spillere å regne. Det er virkelig gøy at de er tilbake igjen. De er en stor klubb som hører hjemme i Premier League. Jeg tror de holder plassen, sier Erik Huseklepp.

– De var atten poeng bak Norwich forrige sesong og havnet på 5. plass. Så de har en lang vei å gå. Jeg er positiv til mye av det de har gjort, men de har en lang vei å gå, sier Petter Myhre.

– De mistet Tammy Abraham. Det er mange mål. Jeg tror de skal få det tøft. Jeg skal være helt ærlig og si at jeg ikke vet, men jeg tror de kommer til å slite, sier Trevor Morley.

Bournemouths sommerhandel: INN: Lloyd Kelly (Bristol City)

Jack Stacey (Luton Town)

Philip Billing (Huddersfield Town)

Arnaut Danjuma (Club Brugge)

Harry Wilson (Liverpool), lån UT: Marc Pugh (frigitt)

Mikael Ndjoli (Gillingham), lån

Emerson Hyndman (Atlanta United), lån

Tyrone Mings (Aston Villa)

Connor Mahoney (Millwall)

Lys Mousset (Sheffield United)

Brad Smith (Seattle Sounders), lån

Sam Surridge (Swansea City), lån

Harry Arter (Fulham), lån Brightons sommerhandel: INN: Matt Clarke (Portsmouth)

Leandro Trossard (Genk)

Taylor Richards (Man City)

Lewis Freestone (Peterborough)

Adam Webster (Bristol City)

Neal Maupay (Brentford)

Romaric Yapi (PSG)

Aaron Mooy (Huddersfield), lån UT: Bruno (lagt opp)

Will Collar (Hamilton Academical)

Alexis MacAllister (Boca Juniors), lån

Ben White (Leeds United), lån

Ales Mateju (Brescia Calcio)

Leo Østigård (FC St Pauli), lån

Anthony Knockaert (Fulham), lån

Christian Walton (Blackburn), lån

Jayson Molumby (Millwall), lån

Robert Sanchez (Rochdale), lån

Jan Mlakar (QPR), lån

Viktor Gyokeres (St Pauli), lån

Percy Tau (Club Brugge), lån

Markus Suttner (Fortuna Düsseldorf)

Matt Clarke (Derby County), lån

Beram Kayal (Charlton), lån Chelseas sommerhandel: INN: Mateo Kovacic (Real Madrid) UT: Gary Cahill (Crystal Palace)

Fankaty Dabo (Coventry City)

Rob Green (lagt opp)

Eden Hazard (Real Madrid)

Todd Kane (frigitt)

Ola Aina (Torino)

Nathan Baxter (Ross County), lån

Richard Nartey (Burton Albion), lån

Jay Dasilva (Bristol City)

Eduardo (frigitt)

Kyle Scott (frigitt)

Tomas Kalas (Bristol City)

Mario Pasalic (Atalanta), lån

Charly Musonda (Vitesse Arnhem), lån

Alvaro Morata (Atletico Madrid)

Nathan (Atletico Mineiro), lån

Daishawn Redan (Hertha Berlin), lån

Ethan Ampadu (RB Leipzig), lån

Jake Clarke-Salter (Birmingham City), lån

Matt Miazga (Reading), lån

Lewis Baker (Fortuna Düsseldorf), lån

Kasey Palmer (Bristol City)

Dujon Sterling (Wigan Athletic), lån

Conor Gallagher (Charlton Athletic), lån

Jacob Maddox (Tranmere Robers), lån

Trevoh Chalobah (Huddersfield), lån

Danny Drinkwater (Burnley), lån

Josh Grant (Plymouth), lån

Izzy Brown (Luton Town), lån Leicesters sommerhandel: INN: James Justin (Luton Town)

Ayoze Perez (Newcastle United)

Vontae Daley-Campbell (Arsenal)

George Hirst (OH Leuvens)

Ali Reghba (Bohemians)

Youri Tielemans (Monaco)

Mitchell Clark (Aston Villa)

Dennis Praet (Sampdoria) UT: Shinji Okazaki (Malaga)

Danny Simpson (frigitt)

Daniel Iversen (Rotherham United), lån

Elliot Moore (Oxford United)

Josh Knight (Peterborough United), lån

Ryan Loft (Carlisle United), lån

Harry Maguire (Man Utd)

Layton Ndukwu (Southend United), lån

Callum Eldel (Hull City), lån Liverpools sommerhandel: INN: Sepp van den Berg (PEC Zwolle)

Harvey Elliott (Fulham)

Adrian (West Ham) UT: Alberto Moreno (Villarreal)

Daniel Sturridge (frigitt)

Connor Randall (frigitt)

Adam Bogdan (frigitt)

Sheyi Ojo (Rangers), lån

Rafael Camacho (Sporting)

Marko Grujic (Hertha Berlin)

Danny Ings (Southampton)

Allan Rodrigues de Souza (Fluminense) lån

Kamil Grabara (Huddersfield Town) lån

Ben Woodburn (Oxford United) lån

Rhys Williams (Kidderminster Harriers) lån

Simon Mignolet (Club Brugge)

Taiwo Awoniyi (Mainz), lån

Liam Millar (Kilmarnock), lån

Harry Wilson (AFC Bournemouth), lån

Nathaniel Phillips (Stuttgart), lån

George Johnston (Feyenoord)

Ovie Ejaria (Reading). lån Man Citys sommerhandel: INN: Angelino (PSV Eindhoven)

Rodri (Atletico Madrid)

Joao Cancelo (Juventus)

Scott Carson (Derby County), lån UT: Vincent Kompany (Anderlecht)

Patrick Roberts (Norwich City), lån

Tom Dele-Bashiru (Watford)

Aaron Nemane (frigitt)

Jack Harrison (Leeds United), lån

Aro Muric (Nottingham Forest), lån

Zack Steffen (Fortuna Düsseldorf), lån

Fabian Delph (Everton)

Philippe Sandler (Anderlecht), lån

Taylor Richards (Brighton)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Yangel Herrera (Granada), lån

Tosin Adarabioyo (Blackburn Rovers), lån

Danilo (Juventus) Man Utds sommerhandel: INN: Daniel James (Swansea City)

Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace)

Harry Maguire (Leicester City) UT: Ander Herrera (PSG)

Antonio Valencia (frigitt)

Matthew Olosunde (frigitt)

James Wilson (frigitt)

Regan Poole (frigitt)

Kieran O'Hara (Burton Albion), lån

Dean Henderson (Sheffield United), lån

Romelu Lukaku (Inter) Norwichs sommerhandel: INN: Patrick Roberts (Man City), lån

Daniel Adshead (Rochdale)

Josip Drmic (Borussia Monchengladbach)

Archie Mair (Aberdeen)

Rob Nizet (Anderlecht)

Rocky Bushiri (K.V. Oostende)

Aidan Fitzpatrick (Partick Thistle)

Ralf Fahrmann (Schalke)

Charlie Gilmour (Arsenal)

Sam Byram (West Ham)

Reece McAlear (Motherwell)

Ibrahim Amadou (Sevilla), lån UT: Carlton Morris (Rotherham United), lån

Mason Bloomfield (Crawley Town), lån

Ciaren Jones (Eastbourne Borough), lån

Josh Coley (Dunfermline Athletic), lån

Marcel Franke (Hannover 96)

Sean Raggett (Portsmouth), lån

Nelson Oliveira (AEK Athens)

Savvas Mourgos (Dordrecht), lån

James Husband (Blackpool), lån

Ben Marshall (Frigitt)

Rocky Bushiri (Blackpool), lån

Diallang Jaiyesimi (Swindon Town), lån

Aston Oxborough (Wealdstone), lån Sheff Utds sommerhandel: INN: Luke Freeman (QPR)

Phil Jagielka (Everton)

Callum Robinson (Preston)

Ravel Morrison, gratis

Lys Mousset (AFC Bournemouth)

Ben Osborn (Nottingham Forest)

Dean Henderson (Manchester United), lån

Oli McBurnie (Swansea City)

Michael Verrips (KV Mechelen)

Muhamed Besic (Everton), lån UT: Paul Coutts (Frigitt)

Martin Cranie (Frigitt)

Conor Washington (Frigitt)

Daniel Lafferty (Frigitt)

Caolan Lavery (Frigitt)

Nathan Thomas (Gillingham), lån

Rhys Norrington-Davies (Rochdale), lån

Jake Eastwood (Scunthorpe), lån

Oliver Greaves (Barrow AFC), lån

Tyler Smith (Bristol Rovers), lån

Nathan Thomas (Carlisle United), lån

Regan Slater (Scunthorpe United), lån

Ched Evans (Fleetwood Town)

Mark Duffy (Stoke City), lån Southamptons sommerhandel: INN: Moussa Djenepo (Standard Liege)

Che Adams (Birmingham City)

Danny Ings (Liverpool)

Tommy Scott (Yeovil Town) UT: Steven Davis (Rangers)

Matt Targett (Aston Villa)

Alfie Jones (Gillingham), lån

Jack Rose (Walsall), lån

Kingsley Latham (Havant and Waterlooville), lån

Alex Cull (Totton), lån

Harry Hamblin (Bath City), lån

Jordy Clasie (AZ Alkmaar)

Tyreke Johnson (Woking), lån

Josh Sims (New York Red Bulls), lån

Charlie Austin (WBA)

Harrison Reed (Fulham), lån Tottenhams sommerhandel: INN: Kion Etete (Notts County)

Jack Clarke (Leeds)

Tanguy Ndombele (Lyon)

Giovani Lo Celso (Real Betis), lån

Ryan Sessegnon (Fulham) UT: Michel Vorm (Frigitt)

Dylan Duncan (Frigitt)

Charlie Freeman (Frigitt)

Tom Glover (Frigitt)

Connor Ogilvie (Frigitt)

Jamie Reynolds (Frigitt)

Luke Amos (QPR), lån

Jack Clarke (Leeds), lån

Kieran Trippier (Atletico Madrid)

Vincent Janssen (Monterrey)

Cameron Carter-Vickers (Stoke), lån

Josh Onomah (Fulham) Wolves' sommerhandel: INN: Raul Jimenez (Benfica)

Hong (Yeovil Town)



Raphael Nya (PSG)



Leander Dendoncker (Anderlecht)



Tsun Dai (Oxford United)



Jesus Vallejo (Real Madrid), lån



Patrick Cutrone (AC Milan)



Flavio Cristovao, gratis



Pedro Neto (Braga)



Bruno Jordao (Braga)



Renat Dadashov (Estoril) UT: Ethan Ebanks-Landell (Shrewsbury Town)



Michal Zyro (Frigitt)



Carlos Heredia (Frigitt)



Ben Goodliffe (Frigitt)



Aaron Hayden (Frigitt)



Diego Lattie (Frigitt)



Enzo Sauvage (Frigitt)



Christian Herc (Viktoria Plzen), lån



Kortney Hause (Aston Villa)



Ryan Giles (Shrewsbury Town), lån



Pedro Goncalves (FC Famalicao)



Joao Dias (FC Famalicao)



Helder Costa (Leeds), lån



Ryan Leak (Burgos)



Ivan Cavaleiro (Fulham), lån



Rafa Mir (Nottingham Forest), lån



Will Norris (Ipswich Town), lån



Niall Ennis (Doncaster Rovers), lån



Cameron John (Doncaster Rovers), lån



Renat Dadashov (Pacos de Ferreira), lån



Bright Enobakharen (Wigan), lån