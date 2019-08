Det skriver NRK Rogaland.

Statsadvokat Nina Grande sier til kanalen saken henlegges på bevisets stilling.

Det var i februar at Frp-politikeren ble anmeldt og siktet for voldtekt mot en kvinne på hotellet Scandic Maritim i Haugesund.

Den samme helgen avholdt partiet fylkesårsmøte på hotellet. Mannen har vært fjernet fra alle offisielle verv i tiden etter.

De involverte er begge i 20-årene.

LETTET KLIENT: Mannens forsvarer, Jørgen Riple, sier at hans klient er lettet over at saken er henlagt.

Lettet over henleggelsen

Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og har forklart at det skal ha skjedd et frivillig samleie på et nachspiel den aktuelle natten.

Det har foreløpig ikke lyktes TV 2 å komme i kontakt med mannens forsvarer, Jørgen Riple.

Til NRK sier han at klienten hans er lettet over henleggelsen.

– Hans versjon av historien er understøttet av filmopptak som er gjort kvelden og natten da dette skal ha skjedd, sier Riple til kanalen.

ANKER: Bistandsadvokat Helene Haugland sier at henleggelsen vil bli anket. Foto: Gunnar Ringen Johansen

Vil anke

Kvinnens bistandsadvokat, Helene Haugland i Advokatfirma Bull Årstad, sier at hennes klient har hatt en tøff og vanskelig tid siden februar.

– Hun reagerer naturlig nok med skuffelse på dette, sier Haugland til TV 2.

Advokaten opplyser om at de vil anke saken.

– Det kommer hun til å gjøre. Vi mener det er grunnlag til å klage på denne henleggelsen, sier hun.

Leder i Rogaland Frp, Bente Thorsen, er orientert om den seneste utviklingen.

– Dette er en trist sak, spesielt for de som er berørt av den. Det er det vi har hatt i tankene hele veien, sier hun til TV 2.

