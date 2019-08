– Manchester United villige til å betale nesten én milliard for Iñaki Williams

Manchester United er villige til å betale Iñaki Williams utkjøpsklausul, melder El Chiringuito. Gjør de det må de ut med 933 millioner kroner for 25-åringen som scoret 15 mål på 41 kamper forrige sesong.

Real Madrid har åpnet samtaler med PSG angående Neymar. Den brasilianske superstjernen ønsker seg vekk fra Paris, og har vært sterkt koblet til en retur til Barcelona. Nå kan det se ut som det er deres argeste rival som blir hans neste arbeidsplass, skriver Sky Sports.

Dersom Barcelona skal hente tilbake Neymar er de avhengige av å kvitte seg med Philippe Coutinho, skriver Goal. Coutinho har de siste dagene vært linket til flere engelske klubber.

Leroy Sanes overgang fra Manchester City til Bayern München har blitt mer komplisert etter kneskaden tyskeren pådro seg i søndagens Community Shield, skriver Daily Mail.

I går kom ryktene om at David Luiz ønsket seg bort fra Chelsea, og til London-rival Arsenal. Ifølge Mirror vil ikke den 32 år gamle brasilianeren koste Arsenal mer enn 92 millioner kroner.

Wilfried Zaha ønsker seg vekk fra Crystal Palace, og har de siste dagene vært sterkt linket til Everton. Den ivorianske landslagsspilleren har nå levert inn en overgangssøknad for å forsøke og presse gjennom en overgang før overgangsvinduet stenger, skriver Express. Palace har fortalt Everton at de ikke vil godta bud under 100 millioner pund, eller rundt 1,15 milliarder norske kroner, ifølge The Guardian.

Monaco ønsker å hente Xherdan Shaqiri fra Liverpool, skriver Blick.

Everton ønsker å styrke forsvaret, og vil prøve og få på plass avtaler for Chelseas U21-landslagsspiller Fikayo Tomori, og Bournemouths Nathan Ake, skriver The Sun.

Tottenhams signering av Fulhams Ryan Sessegnon blir klar i løpet av dagen, skriver Mirror.

Mens Sessegnon er på vei inn, er Christian Eriksen på vei ut. The Independent skriver Atletico Madrid vil signere dansken.

Spurs kobles også til Napoli-backen Elseid Hysaj. Napolitanerne ønsker 265 millioner kroner for 25-åringen, skriver Goal.

Newcastle nærmer seg signeringen av den svenske høyrebacken Emil Krafth fra franske Amiens, skriver Newcastle Chronicle.

Ifølge Daily Mail forsøker Burnley å signere Danny Drinkwater fra Chelsea på lån.

Juventus' midtbanespiller Sami Khedira har takket nei til to tilbud fordi han ønsker seg til Arsenal, skriver Daily Star.