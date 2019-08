Millionæren Peter Chadwick ble pågrepet i Mexico søndag, etter å ha vært på flukt siden januar 2015, skriver nyhetsbyrået AP.

Onsdag ble han varetektsfengslet uten mulighet for kausjon i California.

Massiv medieoppmerksomhet

Politiet laget en podcast i seks deler om saken, og lovet belønning på 100.000 dollar for tips som ville føre til pågripelse av den ettersøkte mannen.

– Medieoppmerksomheten førte til hundrevis av tips, sier politisjef i Newport Beach, John Lewis, under en pressekonferanse tirsdag.

Påtalemyndighetene mener Chadwick kvalte sin kone gjennom 21 år, Quee Choo Chadwick, i deres eget hjem i Newport Beach i 2012.

Les hele historien her

For å skjule drapet fingerte han ifølge politiet en kidnapping av ham selv og kona, og spilte lenge offer i saken.

Slo sprekker

Kona ble senere funnet drept i en søppeldunk i en forstad i San Diego, og Chadwicks forklaring slo fort sprekker.

Chadwick ble etter hver mistenkt og siktet i saken, men stakk av fra et fengslingsmøte i 2015. Rømningen var godt planlagt, og han tok alt han hadde av verdier med seg.

– Vi tror Chadwick har oppholdt seg i Mexico alle disse årene. Han har reist rundt og operert med ulike identiteter, og hadde store kontantbeløper med seg, sier Lewis.

Tre sønner

De tre guttene var ni, 12 og 15 år da moren ble drept i 2012. De ble beskrevet som skolefinke, høflige og trygge barn.

Da Chadwick forsvant i 2015, satt de tre sønnene igjen alene med mange ubesvarte spørsmål. De hadde levd et trygt og rikt familieliv, med en mor som var ekstremt glad i dem. Nå hadde de mistet både mor, far, og hele sin økonomiske sikkerhet for framtiden.

– Våre hjerter går ut til guttene som ble forlatt. Vi ber om ro for dem i denne ekstremt emosjonelle tiden, sier Lewis.

Chadwick skal møte i retten igjen 16. september.

Peter Chadwick ble født i Storbritannia i 1964, men hadde bodd i USA mesteparten av livet og var amerikansk statsborger.