Nødetatene fikk melding om hendelsen klokken 22.43 onsdag kveld.

– Det ble observert en båt som gikk i sirkel, det vil si uten fører. Det ble iverksatt full utrykning fra alle nødetater. Det har blitt gjort funn av én person i sjøen som er plukket opp, sier vakthavende redningsleder Cecilie Øversveen ved Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) til NTB.

Vest politidistrikt opplyser at det dreier seg om en mann. Ved midnatt melder de at mannen er kjørt til sykehus. Tilstanden hans er ukjent.

– Vi vet ikke noe mer enn at han var nedkjølt da han ble plukket opp av vannet, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NTB.

Flere båtressurser og et helikopter ble satt inn i søket etter mannen. HRS opplyser at de ikke har indikasjoner på at det er flere involverte.

