Sent onsdag kveld publiserte den britiske tabloidavisen Mirror en artikkel der de hevder at Brighton har lagt inn et bud på den norske landslagsspilleren.

Budet skal være på 28 millioner pund, tilsvarende 300 millioner kroner.

Skulle en overgang gå gjennom, vil det være ny overgangsrekord for Brighton. I tillegg vil Sander Berge bli tidenes dyreste norske spiller.

Premier League-klubben har imidlertid dårlig tid på seg. Det engelske overgangsvinduet stenger torsdag klokken 18.00 norsk tid.

Berges agent, Mike Kjølø, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Tidligere denne måneden bekreftet Genk-direktør Dimitri de Condé overfor VG at Sheffield United hadde lagt inn et bud på Berge.

Ifølge den belgiske avisen HLN, var ikke Berge interessert i en overgang ettersom at «han har større ambisjoner.»

Forrige sesong berget Brighton plassen i Premier League med nød og neppe. Etter det TV 2 erfarer, ønsker ikke Berge seg til et lag som er på nedre halvdel, men heller til et lag som er vant med å styre kampene.

I mai fortalte Berge til TV 2 at han trolig hadde spilt sin siste Genk-kamp. Den sentrale midtbanespilleren har imidlertid spilt for Genk i seriestarten.

– Det er nok det, men man vet aldri hva som skjer i fremtiden. Det er nok noen prosesser som kommer i gang. Det bli spekulasjoner, så får vi ta en avgjørelse med tanke på hva som er best for meg neste sesong, sa Berge til TV 2 Sporten i feiringen av seriegullet etter 0-0-kampen mot Standard Liege.

Under landslagssamlingen i juni fortalte Berge mer om hva han ser etter i en potensielt ny klubb.

– Både Europa League og Champions League er arenaer jeg ønsker å spille på, men det viktigste er at man får spille de 30-40 kampene i ligaen. Og gjerne i en topp-fem-liga. Så får Europa League og Champions League komme som en bonus ved siden av, sa Berge.