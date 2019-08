– Hadde vi ikke gjort det, burde jeg fått fyken, utbryter markedsansvarlig i Elverum, Kalle Björkman til TV 2.

– Når du møter verdens beste lag med Sander Sagosen, Mikkel Hansen og Nikola Karabatic, må vi prøve. En gang må rekorden som de norske håndballjentene har bli slått, sier han.

Den forrige rekorden ble også satt i Håkons Hall. 11 200 møtte opp da de norske håndballjentene slo Frankrike i finalen på hjemmebane i 1999.

20 år senere håper Elverum å slå rekorden når Sander Sagosen tar med seg verdensstjernene i PSG til Norge.

– For meg personlig hadde det vært tårer i øynene. At en kommune med 21 000 innbyggere kan trekke 11 000 på kamp, er vanvittig stort, mener Björkman.

Kapasiteten på OL-arenaen i Lillehammer er normalt på 11 500, men kan utvides til 13 200 om nødvendig. 18. august begynner billettsalget.

– Som takk for at folk kjøper billett skal vi lage et event som alle nordmenn kommer til å huske lenge. Vi skal lage en fest for hele Håndball-Norge, lover den tidligere Elverum-spilleren.

– Aldri opplevd et så stort arrangement

Elverum Håndball har etablert seg som det desidert beste håndballaget på herresiden de siste årene med åtte sluttspillmesterskap på rad. Likevel er det ingenting som kan måle seg med en Champions League-kamp mot PSG i Håkons Hall.

– Jeg har aldri opplevd et så stort arrangement på norsk jord så det blir veldig gøy, slår Elverums stortalent Alexander Blonz fast.

Elverum har tidligere flyttet storkamper til CC Amfi på Hamar når deres egen hjemmebane Terningen Arena har blitt for liten. Men dimensjonene på OL-arenaen i Lillehammer er av et annet kaliber.

– Det å flytte en Elverum Håndball-kamp til Håkons Hall, er helt vanvittig å tenke på, sier Björkmann.

– Ikke noe press

Det er første gang Elverum er seedet i A/B-gruppene i Champions League. Motstanderne i gruppen er blant annet Barcelona, Flensburd-Handewitt og selvfølgelig Paris Saint-Germain.

– Det blir veldig gøy å møte de beste klubblagene i verden. Vi har ikke noe press på oss uansett om vi møter de lagene hjemme eller borte. Alt presset er på dem, forklarer Blonz.

– Hvordan vil en fullsatt Håkons Hall hjelpe dere i kampen mot PSG?

– Jeg håper jo det skal bli tøffere for dem å ta poeng mot Elverum enn det det egentlig sikkert er for dem. Så håper vi at publikum hjelper oss der.