Maribor - Rosenborg 1-3 (0-0)

Se Søderlunds drømmetreff i vinduet øverst!

Utgangspunktet før returkampen førstkommende tirsdag kunne knapt blitt bedre for Rosenborg.

Med 3-1 i Slovenia lever Champions League- drømmen i beste velgående for trønderne.

– Det å kunne reise herfra med 3-1 og på mange måter sikre seg et avansement, det er rett og slett utrolig imponerende, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Reginiussen ut med skade

Trå start for Rosenborg da Tore Reginiussen måtte gi seg for kvelden allerede etter 14 minutter. Han hadde gått og kjent på lysken allerede fra kampens første minutter.

– Det er ikke godt nytt for Rosenborg. De har allerede mistet Anders Konradsen med en kjenning i låret dagene før kamp, og så må da deres beste midtstopper nå gi seg, sier kommentator Mathisen.

Inn kom Gustav Valsvik som ikke har spilt noe særlig denne sesongen.

– De får enorm luftstyrke med Valsvik, påpeker Mathisen.

Sjansefattig førsteomgang

De første 20 minuttene var uten de store målsjansene, men Rosenborg var det førende laget.

– Rosenborg har fått en fin åpning på kampen. Det har ikke vært noe store sjanser i mot og Rosenborg har vunnet ballen høyt i banen et par ganger. Litt mer presisjon der, så kommer Rosenborg til å skape store muligheter, oppsummerer Mathisen etter de første 22 minuttene.

Det ble en førsteomgang uten veldig mange målsjanser å skrive hjem om, selv om Rosenborg var frempå noen ganger.

Deres største sjanse kom etter ti minutter før pause etter et frispark. Alexander Søderlund headet i stolpen fra fem meter, men like etter tok assistentdommer opp flagget for offside.

Trønderne hadde god kontroll på hjemmelaget og Maribors første store mulighet kom like før pause da Andrej Kotnik fikk skutt like utenfor 16-meteren. Et hardt skudd, men en halvmeter over mål.

Det sto 0-0 til pause.

Søderlund i kanonform

Da det først sa pang, så sa det virkelig pang. Presisjonen Mathisen spådde ville komme, kom - signert Søderlund i det 50. minutt.

Mike Jensen fikk frispark i god posisjon for Rosenborg. Søderlund stilte seg opp og sendte avgårde en kraftkanon mot Maribors mål. Et drømmetreff fra lysluggen som sendte Rosenborg i ledelsen og scoret sitt tiende kvalifiseringsmål for Rosenborg.