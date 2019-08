Tom Mathisen (67) er en av Norges mest folkekjære musikere. Han er også godt kjent fra humorgruppen Prima Vera, som bestod av Jahn Teigen, Herodes Falsk og den avdøde kompisen Marius Müller.

I år var også han med i TV 2 programmet Hver gang vi møtes.

I torsdagens sending av Allsang på Grensen står Mathisen ved siden av Katrine Moholt, som medprogramleder.

Fra legestudiet til scenen

I snart femti år har Tom Mathisen underholdt det norske folk med musikk og humor. Men det mange ikke vet er at Mathisen egentlig skulle bli lege.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle drive med dette her. Jeg skulle bli lege jeg, det var det som var planen. Jeg tok en pause for å tjene litt penger, så begynte jeg med musikk. Og det var mye morsommere, sier 67-åringen til TV 2 under innspillingen av Allsang på Grensen i Halden.

PRIMA VERA: Gruppen ble gjenforent i 2000. Foto: Bendiksby, Terje

Skoleflinke Mathisen, som tok videregående på kun ett år, droppet ut av legestudiet til fordel for humor og musikk.

Sammen med Jahn Teigen og Co dannet de Prima Vera på 70-tallet - hvor grønne stillongs var varemerket.

– Humor og artist var ikke et yrke den gangen, det var bare sånn surr det, sier han.

Men 67-åringen har aldri sett seg tilbake.

– Jeg har drevet med med mye forskjellig ting. Jeg har til og med vært undertøysmodell, så jeg har gjort alt, sier Mathisen mens han kommer med den overraskende avsløringen til TV 2.

For hvem kunne tenke seg at den folkekjære artisten har en fortid som herremodell og til tider undertøysmodell.

– Det var mange år siden, det var på 70-tallet. Det var en periode med mye dresser og lettere bekledning, sier Mathisen mens han ler høyt og hjertelig.

Ved siden av scenelivet har han også drevet et markedsføringsfirma parallelt med karrieren.

Villmann på scenen

Når Mathisen ikke står på scenen, tilbringer han mesteparten av tiden med kona gjennom 42 år. Det er hun som har regien i samlivet.

– Jeg er sær, og jeg er ikke så flink til å ta regi. Kona er den som ordner opp, sier han til TV 2.

Som de fleste i musikere rampelyset legger han artisten igjen utenfor døren når han kommer hjem.

– Vi er villmenn på scenen, men så er vi ganske kjedelig ellers, sier han videre.

Ferdinand-stolen

Det er hytta på Bjerkøya i Vestfold som er fristedet til den folkekjære musikeren. Hvis han er stresset eller mye har skjedd setter Mathisen seg ofte ned i en spesiell stol, som har fått navnet fra den kjente tegneserien om «Oksen Ferdinand».

– Der har jeg en stol som jeg kaller Ferdinand-stolen, da sitter jeg bare der og ser utover vannet. Da blir jeg som regel rolig.



