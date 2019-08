– Retorikken min samler folk

Han la til at han er bekymret over økningen av «hvilken som helst form for hat», og mener at mange av hans kritikere går etter ham for politisk vinning.

– Jeg legger skylden på disse syke menneskene. Det er et psykisk problem, og vi må sørge for at de ikke får bære våpen, sa han videre.

Flere likheter med manifest

I et manifest som ble postet på nett kort tid før skytingen i El Paso, uttrykker forfatteren bekymring over at innvandrere fra Latin-Amerika til USA skal fortrenge eldre, hvite velgere i Texas og føre til flertall for det demokratiske partiet i fremtidige valg.

I teksten uttrykkes også sympati med mannen som er siktet for massedrap i to moskeer i New Zealand i mars. Forfatteren mener «raseblanding» ødelegger landet og går inn for at USA deles opp i enklaver bestemt av rase.

Politiet mistenker at Patrick Crusius (21), den mistenkte etter masseskytingen, er forfatteren bak manifestet, og jobber for å undersøke det.

I manifestet kan man finne flere av Trumps formuleringer.

En Twitter-kontor som skal ha tilhørt Crusius ble også stengt lørdag kveld. Twitter-meldinger fra kontoen har lovpriset president Donald Trump, og spesielt hans forsøk på å bygge muren mellom USA og Mexico.

253 masseskytinger i 2019

Så langt i 2019 har det vært flere masseskytinger enn dager, med 253 hittil. Fortsetter den trenden, blir 2019 det første året siden 2016 at USA har et snitt på over én masseskyting per dag.

En masseskyting defineres som enhver hendelse der minst fire personer blir skutt, ekskludert gjerningspersonen. Så langt i år har totalt 8899 mennesker blitt drept i våpenepisoder i USA, mens 17.593 har blitt skadet, ifølge Gun Violence Archive.

Et av de vanligste argumentene blant våpenentusiaster i USA er at de har rett til å ha våpen for å beskytte seg selv. Ifølge Gun Violence Archive er det imidlertid kun registrert 898 våpenepisoder i 2019 der våpen har blitt brukt for beskyttelse.

Totalt har det blitt registrert 33.517 våpenepisoder hittil i 2019. Dermed er det kun 2,7 prosent av våpenepisodene i 2019 der bruken av våpen har beskyttelse som årsak.