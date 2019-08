Torsdag ettermiddag publiserer Inter en video av Lukaku i sin nye hjemmedrakt på Twitter.

På sine nettsider skriver Milano-klubben at Lukaku har skrevet under en femårskontrakt.

– Inter var den eneste klubben jeg ønsket å gå til, fordi Inter er ikke for alle. Jeg er her for å føre Nerazurri tilbake til toppen, sier hovedpersonen selv.

Manchester United bekrefter salget på sine nettsider og ønsker 26-åringen lykke til i sin nye klubb.

Det har stormet rundt Lukaku den siste tiden. Han har vært borte fra trening og skal i tillegg ha fått et dårlig forhold til Ole Gunnar Solskjær.

Interessen fra Inter har pågått hele sommeren, der United ifølge flere medier skal ha avslått bud fra Milano-klubben.

United krevde i utgangspunktet 850 millioner kroner for Lukaku, men var ifølge Manchester Evening News villig til å gå litt lavere etter siste tids hendelser.

Torsdag morgen melder både Sky Sports og BBC at United og Inter er enige om en overgangssum som potensielt kan komme opp i 852 millioner kroner.

En som ikke er fornøyd med Lukakus bidrag i Manchester United-drakten er klubblegende og Sky Sports-ekspert Gary Neville. I en Twitter-utveksling avfyrte han nemlig denne kraftsalven mot spissen:

– Han innrømmet at han var overvektig! Han er over 100 kilo. Han er en Manchester United-spiller. Han kommer til å score mål og gjøre det bra for Inter, men uprofesjonalitet er smittsomt, skriver Neville.

Lukaku har ikke spilt et eneste minutt for Manchester United i sesongoppkjøringen. Først skal han ha slitt med skade, samtidig som han har ønsket seg bort fra klubben.

Mandag ble han observert på trening med Anderlechts juniorlag i hjemlandet Belgia. Han var også med på trening tirsdag, mens resten av United trente hjemme i Manchester. Flere medier har meldt at dette var et forsøk fra Lukaku på å presse igjennom en overgang.

Det skal ha oppstått en isfront mellom Lukaku og Solskjær etter at angriperen publiserte en video på Twitter som avslørte tilsynelatende konfidensielle data om hvor fort United-spillerne løper.

Lukaku kom til United fra Everton i 2017.