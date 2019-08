– Kjell Arne var den siste virkelige hoffreporteren

Onsdag ble det kjent at TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland (74) hadde sovnet stille inn etter en tids sykeleie.

Mange sørger over tapet av den folkekjære reporteren, og en av dem er journalist og politiker Carl Erik Grimstad, som også er tidligere soussjef ved slottet.

– En ener

Grimstad har hatt mye med Kjell Arne Totland å gjøre på flere områder.

På begynnelsen av 90-tallet hadde Grimstad slottet som sin daglige arbeidsplass, da han begynte som sekretær for den gang kronprinsesse Sonja før han senere ble soussjef for slottet.

Både i den perioden, men også etter at Grimstad sluttet i jobben som soussjef, hadde han tett kontakt med Totland.

– Kjell Arne var en drivende dyktig journalist på sitt område. Han var en ener og en person som svært mange hadde respekt for. Han var kjent som en mann som hadde svært mye kunnskap om et stoffområde som har vært veldig etterspurt, sier Grimstad.

– Siste virkelige hoffreporteren

Grimstad sier at han og Totland har hatt ulike synspunkt på mye, blant annet utviklingen av det norske kongehuset.

– Selv om vi var uenige, viste han alltid stor respekt for andres synspunkt. Han var åpen og reflektert, men samtidig bestemt og veldig modig da han turte å ta upopulære standspunkt, sier Grimstad.

Grimstad forteller at han også jobbet sammen med Totland på en del begivenheter etter at han sluttet på slottet.

– Kjell Arne hadde alltid kunnskap på et nivå som få kommer i nærheten av. Han var den siste virkelige hoffjournalisten i Norge. Med han, så dør denne typen hoffreporter her til lands ut, sier Grimstad.

Dyrket sin egen stil

Den tidligere soussjefen sier at mange trodde Totland kunne være pompøs og at han ble preget av institusjonen han dekket.

– Men Kjell Arne var langt fra pompøs. Han hadde stor respekt for alle han snakket med, uansett hvilken tittel de hadde.

Men Grimstad vil også minnes Totland som en særing – i positiv forstand.

– Han var ikke redd for å dyrke sin egen stil. Vi har dessverre alt for få som Totland, som tør å stå helt og fullt for den de er, sier Grimstad.

– Han satte en ny standard

Odd Johan Nelvik var sjefredaktør i Se og Hør da Totland begynte der som hoffreporter i 1991, og jobbet med han fram til 2008. Han mener Totland gjorde at Se og Hør skilte seg ut i presse-Norge.

– Han hadde en enorm kunnskap og satte en ny standard for kongedekning. Han gjorde at Se og Hør var best på det i mange, mange år. Han sørget for at konkurrentene måtte skjerpe seg, fordi de så at det gikk an å lage godt kongestoff, sier Nelvik til TV 2.