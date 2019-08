Like før klokken 15 onsdag fikk politiet melding fra personer som hadde observert en livløs person på bakken i Strusshamn på Askøy.

– Vi kom til stedet sammen med ambulanse og forsøkte gjenopplivning. Men vedkommende ble erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Dag Olav Sæthre, til Bergens Tidende.



Politipatruljen er fortsatt på stedet og gjør undersøkelser nå.



– Vi vet veldig lite om hva som har skjedd eller hvorfor vedkommende er død, sier Sæthre.

Vedkommende lå fullt påkledd på bakken på et sted i tilknytning til en badeplass. Politiet opplyser at ingenting tyder på at personen har vært i vannet.

Pårørende er ikke varslet, men politiet vet hvem vedkommende er.