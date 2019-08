Utførte spektakulær rekordredning i Trollveggen

– Det blir veldig spesielt når vi tar i bruk den lengste lina noensinne i en redningsoperasjon, sier Øystein Skovro i Nord helikopter til TV 2.

Han var pilot på maskinen som utførte den helt spektakulære uthentingen i Trollveggen i samarbeid med mannskap fra Romsdal fjellredningsgruppe.

– Jeg er meget imponert over kompetansen og roen til klatrerne. Dette oppdraget ville ikke vært mulig å gjennomføre uten dem, forklarer piloten.

Farlig oppdrag

Redningsdramaet i Trollveggen startet da to tjekkiske klatrere skulle gå Rimmondruta (også kalt engelskruta) i den loddrette fjellveggen. Da klatrerne ikke meldte seg til familien som avtalt, ble Sea King redningshelikopter satt inn i letingen.

Mandag 29. juli ble de to lokalisert. Men på grunn av ekstrem fare for steinsprang, kunne ikke de døde hentes ut med helikopter på ordinært vis.

HELIKOPTER: Lina som ble brukt var en kilometer lang. Foto: TV 2

– Vi trengte god tid på å planlegge selve uthentingen. Prosedyren og operasjonen i seg selv er ikke vanskelig, men faren for steinsprang, høyden på veggen og lina gjorde at oppdraget ble vurdert som farlig, sier leder Kevin Kolstad i Romsdal fjellredningsgruppe til TV 2.

Under perfekte forhold startet uthentingen ved at helikopteret fløy en 1000 meter lang line i posisjon til de døde tsjekkerne helt inne ved den stupbratte veggen.

Mens klatrere klargjorde de omkomne for å bli løftet ut, ble den lange lina forankret i toppen av Trollveggen. Da alt var klart for uthenting, ble lina løst ut fra sikringen i fjellet og helikopteret fraktet ut de døde hengende i en line 1000 meter under helikopteret.

Sikkerhet først

– Vi foretok en kalkulert risiko og nøye vurderinger om vi skulle gå inn og ta dette oppdraget eller ikke. Sikkerheten til alle involverte er den aller viktigste. Når alt går som planlagt kjenner en på en viss lettelse. Det er en god følelse å kunne bidra til å få ned de forulykkede og bidra til at etterlatte får en grav å gå til, sier Kolstad.

DELTOK: Kevin Kolstad er leder i Romsdal fjellredningsgruppe. Foto: Arne Rovick/TV 2

Kolstad innrømmer at det er et visst press for å få reddet folk ut av Trollveggen og andre krevende fjellområder.

– Men det skal vi håndtere ut fra kompetansen og forståelsen vi sitter med. Medlemmene i gruppa er både klatrere og fjellførere som bruker sin kompetanse fra tilkomstteknikk i sin jobb offshore, forklarer Kevin Kolstad.

– Klatrerne ble utsatt for steinsprang?

– Det stemmer. Det kom steinsprang den første dagen vi var inne for å pakke inn de døde kroppene, bekrefter Kolstad.