TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland er død. Han ble 74 år gammel.

Familien bekrefter overfor TV 2 at Totland døde onsdag.

– Han sovnet stille inn i natt etter en tids sykeleie, sier nevøene Kjell-Richard Finnemann og Harald Joachim Finnemann til TV 2.

Totland begynte som hoffreporter i Se og Hør i 1991. Han hadde hovedansvar for kongestoff i ukebladet frem til 2011.

I mars 2013 begynte han som TV 2s faste kongehusekspert på alle flater.

– Generøs og omsorgsfull

Nevøene forteller at de vil minnes Totland som en positiv, generøs og omsorgsfull person.

– For oss er han familie, så det er det vi har hatt fokus på, men det er klart at vi har lagt merke til hans enestående kompetanse og vi har vært veldig stolte av han, sier de og legger til:

Kjell Arne Totland begynte som TV 2s kongehusekspert i 2013. Foto: Krister Sørbø / NTB Scanpix

– Det var familie og jobb som var det absolutt viktigste i livet for ham, forteller de og legger til at Totland selv har ytret glede over å kunne jobbe med sin store interesse.

– Han har sagt at han var heldig som hadde hobbyen sin som jobb, og at han følte seg veldig privilegert som kunne drive ubetinget med det han hadde lyst til, sier de.

Sjefredaktør Olav Sandnes i TV 2 forteller at det var med sorg han mottok nyheten.

– I dag er vi først og fremst i TV 2 triste fordi vi har mistet en kjær kollega som har betydd mye både for vår dekning av norske og europeiske kongehus, men også for pressenorge. Det er med sorg vi mottok budskapet i dag om at Kjell Arne ikke lenger er med oss, sier han.

TV 2-sjef Olav Sandnes (nummer to fra venstre) beskriver Kjell Arne Totland (t.h.) som enestående på sitt felt. Her fra markeringen av kongeparets 25-årsjubileum i Trondheim. Foto: Anne Fredrikstad

Kunnskap og engasjement

Kjell Arne Totland tok artium på engelsklinjen med tegning og kunsthistorie i Bergen i 1963.

Etter studietiden jobbet han som guide og reiseleder. Deretter tok han filologisk embetseksamen med fagene engelsk, fransk og spansk ved Universitetet i Bergen (UiB), og senere pedagogisk seminar og studier i kunsthistorie.

Kjell Arne Totland jobbet som hoffreporter og kongehusekspert i en årrekke. Her hilser han på dronning Sonja før en middag med det spanske kongeparet i 2006. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

I mange år underviste han i tre språkfag ved Tanks videregående skole i Bergen, samt spansk ved UiB før han ble hentet til Se og Hør.

Totland har markert seg med enestående kunnskaper om norske og europeiske kongehus, noe også Olav Sandnes trekker frem.

– Kjell Arne hadde et levende engasjement for dette området. Få om noen har samme kompetanse som han. Det gjaldt både de lange linjer og store begivenheter, men også små detaljer som han fremhevet og som gjorde at han hadde en stor følgerskare innenfor dette området i Norge, sier han og legger til: