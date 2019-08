– Disse spillerne blir det mest spennende å følge med på

– I og med at det er så mye tull med Romelu Lukaku, tenker jeg at det burde komme en spiss også. Men det tror jeg ikke det gjør. Kanskje Mario Mandzukic, men jeg tviler i hvert fall på at det kommer en superspiss.

Finstad Berg mener det er flere faktorer som kan få United til å hente både en og to spillere torsdag.

– Det store spørsmålet torsdag blir hvor Romelu Lukaku ender opp. Nå har han vært koblet til både Juventus og Inter, og nå virker det som at det er mest aktuelt med Inter. Men det der endrer seg time for time, omtrent. Men alt tyder på det.

Natt til torsdag landet Lukaku i Milano, og det meste tyder på at han blir Inter-spiller i løpet av torsdagen.

Og hvis....

– Paul Pogba skal til Madrid, må noen inn i United. Blir det Christian Eriksen, eller hvem? Det som har vært de siste årene er at det engelske vinduet stenger så mye tidligere enn de europeiske, sier Finstad Berg og poengterer:

– Hvis Pogba skal vekk fra United og Eriksen vekk fra Tottenham må erstatterne komme inn nå, og da begynner man å få fryktelig dårlig tid. De kommer til å få en slags avklaring på hva som skjer med Lukaku, og så er det mer usikkert hvordan kabalen går opp. Det blir spennende.

Tottenham:

Spekulasjonene rundt at Philippe Coutinho kan få et comeback i Premier League har pågått en stund. Siste kobling er til Tottenham. Men skal det gå, må eventuelt en ut.

– Da kan man få to store overganger i én smekk. Coutinho til Tottenham og Eriksen til United. Det kan jo skje, men det virker litt usannsynlig at de to tingene skal skje på siste dag. Men man vet aldri, det har smelt før på deadline day, mener Huseklepp.

Finstad Berg trekker frem Giovani Lo Celso fra La Liga som et av torsdagens spenningsmoment.

– Det har vært veldig mye rykter om ham, der det har virket som at den dealen går inn. Men, da betyr det at Tottenham bruker mye penger og mange vil da se det som et tegn på at de er i ferd med å selge andre spillere. Mange vil se på det som en form for erstatter til Christian Eriksen. Lo Celso er en fantastisk spiller, så det blir kjempespennende å følge med på, understreker TV 2s fotballekspert.

Arsenal:

Etter at Laurent Koscielny sin overgang til Bordeaux ble bekreftet tirsdag, er det helt avgjørende for Arsenal å hente en ny forsvarsspiller.

– Kieran Tierney er visst nok på vei fra Celtic og der har det vært mye rykter om en overgang i hele sommer, sier Finstad Berg.

– Og av alle ting går det rykter om David Luiz. Det ville vært veldig rart om han skulle gå fra en London-storklubb til en annen. Det ville tatt meg veldig på sengen, sier Finstad Berg.

– Jeg tror de prøver å hente en midtstopper torsdag. Når de mister en av sine mest stabile midtstoppere, i tillegg til at de aldri har vært veldig solide defensivt, bør de treffe på en slik signering torsdag, mener Huseklepp.

Chelsea:

London-klubben kan ikke åpne pengeboken etter at de ble nektet å signere spillere i de to neste overgangsvinduene etter brudd på FIFAs overgangsregler.

Men ut kan det gå spillere, noe som ikke vil gjøre annet enn å svekke dem. Tidligere denne sommeren har det ryktes at Daniel Drinkwater er på vei bort fra klubben.

Everton:

Av de andre engelske klubbene blir det også spennende å følge med på Everton, mener våre eksperter.

– Det har vært veldig mye spekulasjoner rundt Everton. Der virker det som det kan skje en god del, tror Huseklepp.

Han trekker frem navn som Chris Smalling fra United og Wilfried Zaha fra Crystal Palace.