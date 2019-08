Det skriver Nettavisen.

Krekar ble i midten av juli fengslet i fire uker i Oslo tingrett, etter at han ble pågrepet av PST. Det skjedde etter at han den 15. juli ble dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Italia, uten at han selv var til stede.

Hans forsvarer, advokat Brynjar Meling, anket 30. juli Oslo tingretts beslutning om varetektsfengsling. Han mener det ikke er grunnlag for varetektsfengslingen av hans klient og anket dommen.

Allerede kort tid etter at kjennelsen var kjent, varslet Meling at de ville levere inn en anke, men at det kunne ta tid før den ble levert inn. Fristen for å anke fengslingskjennelsen var på to uker. (©NTB)