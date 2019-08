Ble sperret inne, dopet, og mishandlet med balltre

Den 7. februar i fjor ble den da 30 år gamle mannen invitert hjem til sin eks-kjæreste i Molde.

Da han gikk inn døren, ble han møtt av en nå tiltalt mann i 30-årene som bar på et balltre. Mannen ble påført håndjern og fratatt mobiltelefonen.

Så begynte mishandlingen.

I en periode på mellom 10 og 15 timer ble han sparket, og slått med balltre. Mishandlingen påførte ham alvorlige knusningsskader i ansiktet. Han fikk hjerneblødning da hjernen hans flyttet seg mot høyre, og måtte opererer på St. Olavs hospital. Han har siden vært arbeidsudyktig.

Ble gitt amfetamin for å holdes bevisst

I oktober møter mannen som utførte volden og eks-kjæresten som er tiltalt for medvirkning, i Romsdal tingrett, tiltalt for blant annet grov kroppskade og frihetsberøvelse.

Den hovedtiltalte mannen er også tiltalt for å ha utført to lignende angrep med balltre sammen med to andre menn. Også de møter i retten i oktober.

– Det er ingen konkret sammenheng mellom hendelsene, utover at de ligner på hverandre, sier aktor i saken, statsadvokat Inger Myklebust Ferstad, til TV 2.

Hun opplyser at tiltalte og fornærmede tilhører et narkotikamiljø. Hun vil ikke gå inn på hva påtalemyndigheten mener er motivet for handlingene, men etter TV 2s opplysninger skal en konflikt om narkotikagjeld ha utløst en hevnaksjon mot den fornærmede 30-åringen.

Den hovedtiltalte mannen skal ha ment at den fornærmede spredde rykter om at han ikke hadde gjort opp gjelden sin til noen i Oslo. Deretter avtalte han med fornærmedes eks-kjæreste at de skulle få ham til å komme til hennes leilighet.

Da han ankom leiligheten ble han raskt påført håndjern før volden begynte. Han ble også gitt amfetamin, slik at han skulle holde seg ved bevissthet under mishandlingen.

Mannen ble holdt fanget i leiligheten i 10 til 15 timer. Etter hvert ble han tvunget til å vaske opp sitt eget blod.

Ifølge tiltalen truet den hovedtiltalte mannen også med å gi ham en «judassprøyte»; en overdose med heroin som ville tatt livet hans.

Ble ikke anmeldt før mange måneder senere

Etter at han omsider ble sluppet fri ble han funnet sittende på en trapp uten at han kunne gjøre rede for seg.

Han ønsket ikke å anmelde saken i frykt for å bli ansett som tyster. Dermed tok det flere måneder før politiet fikk høre om saken.

Hans bistandsadvokat Harald Johannessen, sier han har slitt både fysisk og psykisk siden hendelsen.