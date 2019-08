Følg Deadline Day på tv2.no og TV 2 Sumo torsdag fra klokken 14.00.

Romelu Lukaku skal ikke være ønsket av Manchester United og er blitt koblet bort hele sommer, fortrinnsvis til Inter og Juventus.

Men enn så lenge har ingen tilbud Manchester United de 800 millioner kronene de visstnok krever for sin belgiske spiss.

Ifølge Adam Crafton, journalist i den nye storsatsende nettavisen The Athletic, skal et bud fra Inter på om lag 740 millioner kroner ha blitt avvist forrige uke.

Det skal ikke ha falt i god jord hos Lukaku.

Denne uken har Lukaku trent med Anderlecht hjemme i Belgia – ifølge Crafton skal det tirsdag ha vært uten Manchester Uniteds tillatelse.

Klubben skal ha sendt en email til spillerens representanter hvor de krever begrunnelse for spillerens fravær. Det skal også vanke bøter på den belgiske landslagsspilleren.

– Isfront mellom Solskjær og Lukaku

Det hele ligner mistenkelig på en streik fra Lukakus side, og ifølge både Adam Crafton og den belgiske journalisten Kristof Terreur skal en av grunnene være at Lukaku tidligere fikk beskjed av Ole Gunnar Solskjær at han må trene med Manchester U23-lag hvis han forblir i klubben.

Dermed valgte han å bli værende i Brussel for å trene med Anderlecht U18-lag ...

As @AdamCrafton_ confirms here: Ole Gunnar Solskjaer ordered Romelu Lukaku to train with Man United’s U23s and didn’t want him around the squad anymore. #mufc https://t.co/OA7V5xrdKO — Kristof Terreur 📰🎥 (@HLNinEngeland) August 7, 2019

«Lukaku følte seg såret og isolert,» skriver Crafton. Belgieren skal være forundret over at Solskjær ikke har slått ned på Paul Pogbas oppførsel i sommer. Franskmannen har antydet i media at han ønsker et klubbytte, mens Lukaku ikke har uttalt seg offentlig, noe han nå angrer på og føler har skadet hans overgangssjanser, hevder avisen.

The Athletic skriver at det nå er fullstendig isfront mellom Lukaku og manager Ole Gunnar Solskjær, og at de ikke har snakket sammen siden fredag. Den dagen publiserte spissen en video på Twitter som avslørte tilsynelatende konfidensielle data om hvor fort hver enkelt United-spiller løper.

Avisen skriver at Solskjær skal ha blitt rasende og bedt 26-åringen fjerne videoen. Noe han også til slutt gjorde.

BBC skriver at Lukakus agent har fløyet til London onsdag for å møte representanter fra både Manchester United og Inter i et forsøk på å få dem til å komme til enighet.

Lukaku har ikke vært involvert i noen av Uniteds treningskamper i oppkjøringen av sesongen, angivelig på grunn av en ankelskade.

TV 2s Premier League-ekspert Petter Myhre mener situasjonen er pussig.

– Han burde absolutt vært med på de siste forberedelsene til United. Årsaken, så lenge klubben ikke har forklart grunnen, blir bare spekulasjoner. Men sett utenfra virker det litt rart, konstaterte han tirsdag da bildene av Lukaku på Anderlecht-trening gikk verden rundt.