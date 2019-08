Forholdet mellom de to fotballstjernene har vært kjent i flere år.

Likevel gikk bildet av de to som kysset etter Sveriges triumf mot Canada i sommerens fotball-VM viralt.

Til og med søramerikanske medier omtalte bildet, og kalte det en «briljant historie».

– Vi visste ikke engang om at noen tok bildet, sier Eriksson til den britiske avisen The Guardian.

Harder er en av stjernene på det danske landslaget, som ikke klarte å kvalifisere seg til mesterskapet. Hun fulgte samtlige av kjærestens kamper fra tribuneplass, ikledd gult og blått.

Det i seg selv vakte oppsikt. På et tidspunkt måtte Harder ta til Twitter for å berolige danske fans.

– Hva gjør man ikke for kjærligheten? Men dere trenger ikke å være urolige, Danmark kommer alltid til å være i første rekke, skrev hun, ifølge Expressen.

– Det var gale

Men det var ikke det at hun hadde på seg erkerivalens trøye som gjorde bildet så spesielt, skriver The Guardian. Det var heller at to idrettsstjerner viste kjærligheten for hverandre offentlig – uten at det virket det minste unormalt.

– Det var gale. Bildet ble «tweetet» verden over – Argentina, Brasil ..., sier Harder.

– Vi har alltid bare gjort det som faller oss inn, og har ikke tenkt så mye på at vi er en inspirasjon for andre. Men da vi så bildet og kommentarene vi fikk, var det virkelig slik: «Vi er rollemodeller.» Vi har fått meldinger fra mange unge folk, folk på vår alder, men også fra eldre folk, forteller dansken.

Eriksson fikk lignende reaksjoner i sosiale medier. Folk skrev at de så opp til henne på Instagram.

– Det var da jeg forstod at vi virkelig er mektige sammen. Før det, hadde jeg aldri sett på oss på den måten, forklarer svensken.

– Oppdaget andre sider av meg selv

Harder har tidligere snakket ut om hvordan forholdet til Eriksson oppstod overfor dansk TV 2. Det var da de to spilte sammen i svenske Linköping at de fant kjærligheten.

Det tok imidlertid litt tid før de ble sammen. Begge var i et forhold, men etter hvert som de snakket sammen, kom følelsene for hverandre. Og det var først da Harder kom til Sverige at hun forsto at hun var tiltrukket av kvinner.

– Det var først da jeg kom meg vekk, reiste ut i andre miljøer og opplevde verden, at jeg oppdaget andre sider av meg selv, sa Harder.

