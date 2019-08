Skal ha drept Terje (52) og tent på leiligheten: – Han vet ingenting om saken

– Han har gitt to korte forklaringer til politiet der han sier at han ikke vet noenting om saken, sier 32-åringens forsvarer, advokat Andreas Nyhaug, til TV 2.

Riksadvokaten har tiltalt mannen for drap, ildspåsettelse, grovt skadeverk og likskjending.

I tiltalen, som først ble omtalt av avisen Varden, tas det forbehold om overføring til tvungent psykisk helsevern, fordi de sakkyndige foreløpig har konkludert med at han ikke er strafferettslig tilregnelig.

Henlagt sak

Terje Sjåberg (52) ble funnet død etter en voldsom brann i førsteetasje i en boligblokk i Skien mandag 2. oktober 2017.

Sjåberg bodde selv i en annen leilighet i blokka, og politiet har tidligere uttalt at de mener han var på besøk hos en nå 29 år gammel kvinne han kjente.

Mannen som nå er tiltalt for drap, er kvinnens daværende kjæreste. Lenge var de begge siktet i saken, men påtalemyndigheten har valgt ikke å tiltale kvinnen.

– Den er henlagt fordi vi ikke fant bevismessig grunnlag for å tiltale henne for medvirkning til ildspåsettelse. Hun har aldri vært siktet for drapet, sier statsadvokat Jeanette Hagene Knutsen, som er aktor i saken.

Kostet 3,2 millioner

Ifølge påtalemyndigheten ble Sjåberg drept med kniv allerede fredag kveld. Tre døgn senere skal 32-åringen ha helt tennvæske på den døde kroppen, som lå på en innglassert balkong, før han tente på.

«Dersom brannen ikke var blitt oppdaget og slokkeinnsats iverksatt i tide, ville ild og røyk spredt seg i boligblokken på 12 etasjer og med til sammen 132 leiligheter, og en eller flere av personene som oppholdt seg i bygget, kunne lett ha omkommet», heter det i tiltalen.

Mannen er også tiltalt for grovt skadeverk, fordi brannen medførte en kostnad på minst 3,2 millioner kroner.

Statsadvokaten vil ikke svare på hva de mener kan være motivet for det angivelige drapet. Hun vil heller ikke svare på hvordan de har fastslått dødstidspunktet til tre dager før brannen.

Tidligere straffedømt

I løpet av den to uker lange rettssaken som begynner i Nedre Telemark tingrett i desember, vil det bli ført en rekke vitner.

– Det er noen naboer, noen bekjente av tiltalte og litt politifolk på stedet. I tillegg er de sakkyndige som har utredet tiltalte, brannsakkyndige og de som har obdusert avdøde, sier statsadvokat Knutsen.

Selv om 32-åringen sier han ikke har kjennskap til saken, har han ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.