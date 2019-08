Hendelen fant sted på riksvei 25 i Elverum tidligere i sommer.

Klokken 12.35 en tirsdag ettermiddag ble svensken målt til 90 km/t i en 80-sone.

Etter å ha sammenlignet bildene fra fotoboksen med mannens passbilde sendte politiet et forelegg på 2600 kroner til hans svenske adresse.

Etter gjentatte purringer tok politiet kontakt med mannen, som er daglig leder i et firma.

– Da hevdet han at vi ikke sikkert kunne vite om det var han eller tvillingbroren hans som hadde kjørt bilen, sier politiadvokat Ingrid Skogsholm i Innlandet politidistrikt.

Politiet ga seg ikke og kontaktet sine svenske kolleger for å få bekreftet 51-åringens familiesituasjon. De kunne opplyse at han ikke har noen tvillingbror.

– Hans svar til det var helt kort at han mener politiet lyver, sier Skogsholm.

Det mener ikke Sør-Østerdal tingrett, som onsdag har dømt mannen til å betale 2600 kroner, samt 510 kroner i saksomkostninger. Alternativet er seks dagers fengsel.

– Det vanligste i slike saker er at forelegget blir vedtatt. Så hender det jo at vi går i retten med dem, og da er det ikke helt uvanlig at siktede hevder det er noen andre på bildet, sier Skogsholm.

Svensken har ikke hatt forsvarer i saken, og det er ukjent for TV 2 om han vil anke dommen.