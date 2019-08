En mann 50-årene er tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven etter at to Sankt Bernhardshunder og syv til åtte kaninkadavre ble funnet i en bolig i Østfold i 2017.

Påtalemyndigheten har vanskelig for å slå fast nøyaktig hvor mange kaniner det var snakk om, fordi alle var døde.

Det er uklart hvor lenge kaninene og hundene ble oppholdt alene i boligen, men påtalemyndighetene anslår at det er snakk om minst et halvt års tid.

– Vi kan ikke vite nøyaktig hvor lenge, men boligen har vært uten strøm. Tiltalte eier boligen, men har ikke bodd der i perioden, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Elisabeth Kaspersen, til TV 2.

Hun mener det er snakk om et svært alvorlig brudd på dyrevelferdsloven, og i tiltalen står det at «dyrene har blitt utsatt for frykt, stress og lidelse og kaninene har lidd en pinefull død».

– Vi er inne på det som omhandler det strengeste overtrampet i dyrevelferdsloven, sier Kaspersen.

Pels og avføring

Det var naboer som varslet om mistenkelig dyrehold, og politiet dro til boligen sammen med Mattilsynet. Der fant de en bolig som fremsto ubebodd og kaotisk.

Gulvet i boligen var dekket av avføring og pels. Foto: Politiet

– De ble møtt av en svært ubehagelig lukt, rot, avføring, og hundepels, sier Kaspersen.

Hundene hadde mistet så mye pels at gulvet var dekket. I tillegg fant politiet og Mattilsynet kadavrene etter kaninene liggende i et eget rom.

Det er usikkert hva hundene har levd av, men påtalemyndigheten antar at de sporadisk har spist tørrfôr. Den ene hunden var i så dårlig befatning at den måtte bli fraktet direkte til veterinæren for å avlives.

Etterforsket av dyrepolitiet

Saken ble etterforsket av politiets dyrekrimgruppe, det såkalte dyrepolitiet. Dyrvernalliansne sier til TV 2 at de mener saker som dette viser hvor viktig det er å ha et eget dyrepoliti.

– Denne saken hadde nok ikke kommet til retten om det ikke hadde vært for grundig etterforskning. Det er viktig at politiet setter fokus på dyrekriminalitet. Det er forebyggende i seg selv å vise at slike saker blir tatt på alvor og etterforsket, sier Kaja Ringnes Efskind, kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen.

Per nå eksisterer det dyrekrimprosjekter i fem av landets tolv politidistrikter. Nå håper Dyrevernalliansen at regjeringen utvider ordningen til hele landet.

– I særdeles dårlig forfatning

Ifølge politiadvokat Kaspersen er det uklart hvorfor den tiltalte forlot dyrene i huset.

– De var hans kjæledyr. Det vi kan si med sikkerhet er at tilsynet av dyrene opphørte mens han bodde et annet sted, sier politiadvokaten.

Hunden som overlevde var i særdeles dårlig forfatning da den ble funnet, men har siden blitt omplassert, og skal etter forholdene ha det langt bedre.

TV 2 har ikke lykkes i å få en kommentar fra den tiltalte mannens forsvarer.