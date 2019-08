Nye Volvo V60 har vært en salgssuksess siden lanseringen i fjor – og har nå blitt Volvos mest solgte bil i Norge. Ifølge juli-statistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) har Volvo V60 nemlig passert SUVen XC60.

– Vi hadde store forventninger til V60, og den har levert. Den fikk en veldig fin start – selv om den ble lansert med kun dieselmotor. Men etter at den ble tilgjengelig som ladbar hybrid har salget tatt av, sier Erik Trosby, PR- og kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway.

Tett oppgjør om førsteplassen

Det er registrert 1.398 V60er i Norge i år. Den er tett fulgt av XC60 på registreringsstatistikken, som fortsetter å være en populær bil med 1.373 biler så langt i 2019.

– V60 og XC60 kommer nok til å knive om beste plassering på registreringsstatistikken helt fram til nyttår, sier Trosby.

XC60 er Volvos mest solgte bil i verden, med 189.459 solgte biler i 2018.

Rask familiebil

Det er ikke uventet den ladbare hybriden V60 T8 som trekker opp salget. Med denne motoriseringen har familiebilen opptil 405 hk – og klarer med det 0-100 km/t på 4,8 sekunder. Samtidig har den en elektrisk rekkevidde på 50 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden. Viktig for mange er det også at den har firehjulsdrift.

Prisene på de ladbare utgavene av V60 starter på 579.900 kroner. Mens topputgaven, Polestar Engineered, starter på 752.900 kroner.

Bagasjerommet er på 526 liter – og kan utvides til 1.364 liter, når ryggen på baksetene legges ned. I tillegg kan den trekke tilhenger på opptil 2 tonn.

Volvo V60 T8 kan leveres med opptil 405 hk. Da klarer den 0-100 km/t på 4,8 sekunder.

Størst i Norge

Volvo er størst i Norge på ladbare hybrider, med en markedsandel på 34,7 prosent så langt i år. I fjor var Volvos markedsandel på ladbare hybrider på 28,6 for året som helhet.

– Som på de andre modellene våre velger de fleste av V60-kundene Twin Engine. Da får man lydløs, rimelig og miljøvennlig elektrisk småkjøring i hverdagen, kombinert med rikelig med kraft, rekkevidde og firehjulsdrift på landeveien, sier Trosby.

Ladbare hybrider utgjør 60 prosent av nybilsalget til Volvo i Norge.

Størst på stasjonsvogn

Selv om både det norske og det internasjonale bilmarkedet preges av en sterk SUV-trend holder fortsatt Volvos stasjonsvogner seg godt i Norge.

– Tradisjonelt har stasjonsvogn-markedet i Norge vært veldig sterkt og kanskje spesielt sterkt for Volvo. Samtidig ser vi at SUV-segmentet er i stor framgang over hele verden. Men at V60 nå er vår mest solgte bil i Norge beviser at stasjonsvognens død foreløpig er overdrevet, sier Trosby.

Ifølge statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken er Volvo det merket som selger flest stasjonsvogner i Norge.

– SUV-trenden vil nok fortsette å styrkes, men vi tror Volvos stasjonsvogner fortsatt vil være ettertraktet i mange år til. De har god plass og er veldig praktiske familiebiler. Flere merker, inkludert Volvo leverer også Cross Country-varianter, med økt bakkeklaring og framkommelighet som en SUV, som for noen vil være det beste fra to verdener, sier Trosby.

