Det opplyser hun om på Instagram onsdag ettermiddag.

– Det har vært mange diskusjoner om min bruk av tittel i kommersiell sammenheng i det siste. Det at jeg brukte Prinsesse i tittelen på min turné, har jeg sagt tidligere at jeg er veldig lei meg for, og det står jeg fortsatt ved. Det var et feiltrinn og jeg skjønner at det provoserer når prinsessetittelen blir brukt på denne måten, skriver hun i innlegget.

Videre forteller prinsessen at hun har tatt avgjørelsen i samarbeid med sin familie.

– Vi har i fellesskap kommet fram til at jeg bruker tittelen prinsesse når jeg representerer Kongehuset, gjør mine offisielle oppdrag i inn og utland og i private sammenhenger, skriver hun.

Det betyr at hun fra nå av ikke kommer til å bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng. Det vil si at hun i alle kommersielle sammenhenger kun vil bruke Märtha Louise.

– Dette opplever jeg som en god løsning der det blir et tydelig skille mellom min næringsvirksomhet og min rolle som representant for Kongehuset og at jeg dermed har skapt rom for større frihet i min næringsvirksomhet.

Prinsesse Märtha Louise har fått mye kritikk for at hun bruker prinsesse-tittelen i kommersielle sammenhenger. Blant annet oppfordret Fædrelandsvennen henne på lederplass om å gi fra seg prinsessetittelen i mai.

Det er spesielt i kjølvannet av forholdet mellom prinsessen og sjaman Durek at debatten rundt hennes tittel har blusset opp igjen, og flere stortingspolitikere mente i mai at hennes livsførsel etter hvert kunne tvinge fram en seriøs debatt rundt monarkiet.

Da prinsessen og Durek Verrett besøkte God Morgen Norge i mai, gjorde hun det klart at det ikke var aktuelt å gi fra seg tittelen.

– Jeg er en prinsesse, og jeg er født inn i denne familien. Jeg har valgt denne livsstilen, og det er min måte å tjene penger på. Andre som gjør lignende ting får penger for det, og det gjør jeg også, sa hun.

Saken oppdateres.