Kanalen FX kunngjorde nyheten om at den nye sesongen av den populære TV-serien skal handle om Clinton-Lewinsky-skandalen på 90-tallet.

Sesongpremieren er 27. september 2020.

Mangler Clinton-skuespilleren

Independent skriver at Beanie Feldstein får rollen som Lewinsky, Sarah Paulson spiller Linda Tripp og Annaleigh Ashford som Paula Jones.

Det er foreløpig ikke avslørt hvem som får rollen som president Bill Clinton (72).

Det som derimot er bestemt, er at Lewinsky selv skal være medprodusent.

Manusforfatter Ryan Murphy skal ha vært en av de som ønsket Lewinsky i produksjonsteamet, og ifølge The Hollywood Reporter sa han følgende til 46-åringen.

– Ingen kan fortelle din historien utenom deg.

Den første sesongen av American Crime Story ble svært omdiskutert og hadde gode seertall på Netflix. Den handlet om rettssaken mot den amerikanske fotballspilleren O.J. Simpson.

Bakgrunn

Clinton-Lewinsky-skandalen involverte den da 49 år gamle presidenten Bill Clinton og den daværende 22 år gamle praktikanten Monica Lewinsky.

Det seksuelle forholdet skal ha funnet sted mellom 1995 og 1997, og ble kjent verden over i 1998.

Setningen «I did not have sexual relations with that woman» sitter igjen som et av sitatene mange husker fra Clintons tid som president.

I videoen øverst i saken kan du høre Bill Clinton si nettopp dette til hele verden, altså at han ikke hadde sex med Monica Lewinsky.

I samme video kan du også høre amerikaneren ved en senere anledning avsløre at han ikke fortalte sannheten på den første pressekonferansen.

Han var gift med politikeren Hillary Clinton (71) da ryktene rystet USA. De to holdt sammen under hele skandalen, og er fortsatt gift den dag i dag, 44 år senere.