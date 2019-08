Kjendisene avslører: Dette er deres første sommerflørt

Influnserene, Vita og Wanda Mashadi (26):

Tvillingene deler det meste, også sin første sommerflørt.

– Å, det husker jeg så godt. Jeg tror ikke det var en gjensidig flørt da, men jeg var forelsket i han ene som jobbet på frokosten da vi var i Portugal da vi var barn, forteller Vita.

– Vi var forelsket i samme fyr da, vel og merke, skyter Wanda inn.

– Ja, han var servitør i frokostbufeen. Jeg tror vi var sånn 8 år. Han var voksen, sier Vita.

Skuespiller, Jonas Oftebro (23):

Jonas la sin elsk på Sandra Lyng Haugen da hun slapp singelen «Sommerflørt» i 2009. Han mener det var hans første sommerflørt – selv om den aldri ble gjengjeldt.

BLOGGERNEAKTUELL: Linnea Myhre er aktuell med Bloggerne til høsten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det var den der sangen, med Sandra Lyng og han der fyren. Den var det første. Nå har hun jo fått barn, så det går ikke ... Det er for sent! sier han til God sommer Norge.

Influenser og forfatter, Linnéa Myhre (29):

Linnea ønsker derimot ikke å snakke så mye om hvordan hennes flørt var.

– Det var sikkert en eller annen jeg møtte i Syden i 2009. På en eller annen måte... Og det er ikke noe jeg har lyst til å tenke mye på. Det tilhører fortida, og der ligger det veldig fint. Jeg er glad for at jeg opplevde det, men jeg har ikke lyst til å rippe opp i det.

Realitydeltaker Erik Andreas Sæter (22):

– Min første sommerflørt var på leirskolen, det var en finsk jente, men de kan jo ikke engelsk i Finland. Så vi kommuniserte ikke så mye.

Stylist og realitydeltaker, Erlend Elias (36):

Broren til Erik derimot, hadde kanskje et hakket mer seriøst forhold.

– Min første sommerflørt var i 1997. Jeg var på besøk hos han, og det var veldig trist, fordi da døde Diana. Da ble jeg så trist at vi avslutta forholdet.

Influenser og forfatter, Anniken Jørgensen (23):

Anniken hadde en flørt som sikkert mange kan kjenne seg igjen i.

– Min første sommerflørt var i Malta på språkreise da jeg var 15 år gammel. Det var en italiener som het Ricardo. Han var kjempesøt.

Artist Benjamin Ingrosso (21):

Svenske Benjamin, sønn av Pernilla Wahlgren, falt for en eldre jente.

– Jeg var kjempeforelsket i en jente som ikke var forelsket i meg, for jeg var 10 år og hun var 16. Men jeg husker at jeg fikk sitte på kneet hennes på et berg på midtsommersaften, mens hun satt og røkte. Jeg synes det var dødskult. Det var kanskje mer jeg som trodde vi hadde en flørt enn det hun tenkte.

Tidligere snøbrettkjører og programleder, Helene Olafsen (29):

Helene fant seg heller ikke noen som var gjensidig forelsket.

– Han var instruktør på et surfested. Men det var ikke så mye flørting, jeg turte ikke helt det. Men jeg så han mye, og tenkte at kanskje han ville si hei til meg en gang. Men det skjedde aldri da.

Radiovert og sexolog, Tuva Fossum Fellman (32):

Tuva var tidlig på`n.

YNGRE MANN: Selv om Lilli Bendriss sin sommerflørt var noen år eldre enn hennes selv, har hun ingenting imot å være sammen med en yngre mann. Her med kjæresten Shad Tabine på rød løper under Gullruten tidligere i år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Min aller aller første sommerflørt var nok da jeg var ganske liten. Jeg har blitt fortalt at jeg var fire-fem år. Vi bodde på et hotell, og det var masse andre unger der – Og da var det en fyr i et Batmankostyme.

– Hver gang han kom inn i rommet forteller mamma meg at jeg ble helt opptatt av han og snudde meg etter han.

Skuespiller Ulrikke Falch (23):

– Jeg tror jeg hadde mange sommerflørter der jeg bare var avstandsforelsket og de ikke visste hvem jeg var. Så det skjedde jo aldri noe.

TV-personlighet og medium, Lilli Bendriss (73):

Lilli synes at sommerflørten var bedre i gode, gamledager.

– Jeg husker en flørt jeg hadde hvor han var tre-fire år eldre enn meg. Vi gikk og holdt hverandre i hånden. Det var så uskyldig som det kunne bli. Men det sang i hjertet og det var søte drømmer. Det å være forelsket er så viktig.

– Så tenker jeg det at de unge i dag – de savner det å være forelska. De treffer noen, hopper til køys, så tenker jeg «nei, hva har dere mistet»? Dere får ikke bygget opp denne her nydelige, bare-holde-i-hånda-og-drømme-forelskelsen. Så jeg er glad for at jeg vokste opp da jeg vokste opp.