– Årets viktigste kamper for RBK

– Kampene mot Maribor er årets to viktigste for Rosenborg, for det vil bety enormt både sportslig og økonomisk om de kvalifiserer seg for et gruppespill, sier TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen.

Mener RBK er favoritter

Onsdag kveld skal Rosenborg til pers mot Maribor. Slår de slovenerne over to kamper, er de bare en playoff unna gruppespillet i Champions league for første gang siden sesongen 2007/08. Blir det tap i playoff, vil RBK uansett være klare for gruppespillet i Europaligaen.

– De er favoritter i møtene med Maribor, så venter ungarsk eller kroatisk motstand i Ferencvàros eller Dinamo Zagreb i en eventuell playoff. Der er Rosenborg underdogs, men de kunne møtt langt verre motstand.

Maribor kom seg til mesterligaens gruppespill sist i 2017/18-sesongen og kapret tre poeng på seks kamper. 1-1 mot Sevilla hjemme og uavgjort borte og hjemme mot Spartak Moskva. I den hjemlige ligaen har de vunnet tre sesonger på rad, men denne sesongen har startet trått. Tre poeng på fire kamper er et stykke unna nivået slovenerne selv forventer.

– Maribor har vært svake i hjemlig liga denne sesongen, men det henger sammen med at de har spart flere av sine viktigste spillere i de kampene for å være best mulig forberedt til kampene i Europa. Horneland stilte med tilnærmet likt lag mot Sarpsborg på lørdag som det han gjorde mot BATE i midtuka. Det kan jo ha noe å si i kveld.

Spillerne er selv optimister etter en meget tung vår.

– Muligheten er til stede, absolutt. Kommer vi opp nå det nivået vi presterte mot BATE, har vi en fair sjanse til å komme oss videre, sier Pål André Helland.

Livet smiler

Etter den tunge starten på sesongen vil et avansement bety mye for spillerne, fansen og for byen.

– Det betyr utrolig mye. Det betyr at vi har gjort noe riktig. Vi har stått i det og vært tro mot planen. Samtlige begynner å føle seg i en bra forfatning også så da lover det bra.

– Nå er det er kjekkere å være trener, spiller og supporter, tenker jeg, smiler Rosenborg-trener, Eirik Horneland.

– Hvordan har dere kommet dere ut av den vanskelige situasjonen dere var i?

– Jeg mener det går på at man har samles om et produkt og hva vi skal være. Vi har spillere som brenner for produktet og en gjeng i støtteapparatet som prøver å lede rett vei. Så blir det bedre for hver dag som går.