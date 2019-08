Se Maribor - Rosenborg på TV 2 Sport 1 og Sumo kl. 20.15.

Kontrastene er store om man skrur klokken tilbake tre måneder. RBK hadde nylig tapt for FK Haugesund hjemme på Lerkendal 16. mai. Tapet mot trener Eirik Hornelands tidligere klubb markerte et bunnpunkt.

Åpner opp om krisemøte

RBK lå nest sist på tabellen med kun seks poeng og TV 2s ekspert Jesper Mathisen mente at "prosjekt Horneland" var over.

– Jeg hadde håpet på at prosessen skulle begynne å fungere fra første dag. Men vi har vært gjennom noen feilskjær. Vi har bommet en del. Når vi har fått det på plass, så har det tatt litt tid å få fart på skuten. Men akkurat nå synes jeg vi er på rett vei og at vi kan utvikle det videre, sier Horneland til TV 2 etter tirsdagens treningsøkt i sommervarmen i Maribor før onsdagens kvalifiseringskamp i Champions League.

I kjølvannet av tapet på fotballens festdag ble det holdt krisemøte på Brakka. Det forteller RBK-styreleder Ivar Koteng om i Adresseavisens podkast Rasmus & Saga. Koteng møtte da en meget frustrert Horneland som angivelig hadde begynt å tvile.

– Det var en frustrert trener og en litt frustrert klubb. Men mest en frustrert trenerduo over situasjonen slik den var. Det snakket vi om og tok det med ro, sier Koteng, før han får spørsmål fra Adressas journalist om Hornaland sa at "dette får jeg ikke til, Ivar".

– Jo, det tror jeg han sa.

Overfor VG sier Horneland at han ikke kan huske å ha ytret det.

– Jeg mente at vi var de rette til å ta det videre og styret hadde klokkertro på det vi holdt på med, så da ble vi enige om at vi fikk lov til å sette fart i noen prosesser og da var det bare å brette opp ermene og gå på igjen, sier Horneland.

Det bar frukter.

RBK fikk resultat allerede på første forsøk. Det ble seier mot Mjøndalen kun tre dager etter tapet for FKH, og siden den gang har trønderne tatt 16 av 21 mulige poeng og klatret til sjetteplass i Eliteserien.

– Står samlet

Samtidig ser mulighetene for gruppespill i Champions League lyse ut. Seier over Maribor i den tredje runden gir et møte mot enten Dynamo Zagreb eller Ferencváros i playoff.

– Det er en bra gjeng med bra selvtillit som er i bra slag, sier Horneland, som gleder seg over formutviklingen.

– Jeg mener det går på at vi har samlet oss om ett produkt. Vi har samlet oss om hvem vi skal være. Vi har en gjeng spillere som brenner for å få det til, og så har vi en gjeng bak i støtteapparatet som prøver å lede rett vei. Så blir det bedre og bedre for hver dag som går.

Den oppfatningen deler også Pål André Helland, som var sendte RBK videre fra andre runde i hjemmekampen mot BATE.

– Vi har vært tro mot planen. Samtlige begynner å føle seg i bedre og bedre forfatning. Da lover det bra, sier Helland.