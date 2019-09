I år er det 20 år siden Honda lanserte roadsteren S2000. Bilen ble først vist som konsept under Tokyo Motor Show i 1995, før den fikk sin verdensdebut fire år senere.

I dag er bilen et sjeldent skue, både her til lands og verden for øvrig. Da S2000 kom til Norge ved tusenårsskiftet, tok salget aldri helt av. Det første året solgte Honda rundt 17 biler, så dalte det nedover.

Mye av årsaken er at bilen, som de fleste andre sportsbiler, har lidd under høye avgifter. I tillegg har cabriolet aldri vært veldig populært i Norge.

Imponerende motor

Men vi er veldig glade for å se at det fortsatt finnes et knippe S2000 på norske veier. Utover at designet skiller seg godt ut, er Honda S2000 kanskje aller mest kjent for motoren.

Her snakker vi nemlig en selvpustende 2-liters motor, som Honda hentet hele 240 hk ut av. Det var nærmest sensasjonelt for 20 år siden.

Toppeffekten ble hentet helt oppe på 8.300 omdreininger og dreiemomentet på 203 Nm ved like uvanlige 7.500.

I tillegg til kreftene, er VTEC-motoren til Honda kjent for lydbildet, som nærmest minner om en motorsykkel – mye på grunn av turtallet som strekker seg til vanvittige 9.000 omdreininger!

I tillegg til nevnte motor, fikk også interiøret mye skryt av pressen under lanseringen for 20 år siden.

Oppfylte drømmen

25 år gamle Fredrik Solberg fra Fredrikstad er én av få norske S2000-eiere. Han har eid sitt eksemplar i to år, men det var egentlig ikke meningen at han skulle få tak i bilen.

– Den var ikke til salgs da jeg lette etter en S2000 sommeren 2017. Men to år tidligere var jeg så heldig at jeg fikk testkjøre en slik bil, av daværende eier som delte samme entusiasme for S2000, forteller Fredrik.

– I 2015 ble den aktuelle bilen solgt til en kar i Lillehammer. Jeg søkte opp den nye eieren av bilen og tok kontakt. Han ble nok litt forbauset, men inviterte meg opp på besøk. Vi ble til slutt enige. Da var drømmen oppfylt, sier 25-åringen, som bruker omtrent alt han tjener på bil.

Bilen til Fredrik synes godt i nabolaget...

Vurderer turbo

Bilen: Honda S2000

Hvor lenge har du eid den? 2 år

Hva har du gjort med den? Bilen har fått et ansiktsløft i form av en andre generasjons look. Original spoiler, fangere og lykter, blant annet.

VTEC-motoren til Honda er en aldri så liten juvel, som helt klart bør få en plass på UNESCOs verdensarvliste.

Liker best med bilen: Utseendet. Dette er en bil med så mye personlighet, og kanskje den eneste bilen jeg nesten kan "alt" om.

Liker minst med bilen: Egentlig ingenting, kunne vært støydempet bedre om jeg skal være pirkete.

Beste opplevelse med bilen: Det må bli dagen jeg hentet den. Jeg var på jobb i Oslo som bilselger, da den kom fra Lillehammer. Da jeg først så den, og forsto den snart var min,det må ha vært den beste følelsen jeg har kjent på lenge.

Framtidsplaner for bilen: Mugen hardtop og coilovers. Muligens blir det en turbo montert en dag.

Drømmebil: Honda S2000 CR, Toyota Supra MK4, Mazda Rx7 FD.

Eier: Fredrik Solberg

Alder: 25

Bosted: Fredrikstad

Litt om meg selv: Bilglad gutt som alltid har elsket bil, helt siden Gran Turismo, Need for Speed og selvsagt Fast & Furious kom på banen. Jobber i dag som selger for Elektroimportøren, og bruker så og si alle pengene på garasje og bil(er). Drømmen er å en dag kanskje leve av hobbyen i form av å dele gleden med andre.

Med 240 hk fordelt på ca 1.300 kilo, klarer S2000 0-100 km/t på 6,2 sekunder. Toppfarten er 240 km/t.

