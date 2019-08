Erna Solberg på stas-besøk: Beboerne i denne gaten har ventet på asfalt i 40 år

Hun vil gjerne understreke at et lokalt valg handler om hver minste lokale sak. Og så vil hun også gjerne understreke at Høyre har en løsning på dette.

I 16 år har Arbeiderpartiet ledet byen gjennom frontfiguren og ordføreren Rita Ottervik. Kan Høyre nå gruse Ottervik og avslutte Arbeiderpartiets æra i Trondheim?

Ingen meningsmålinger tyder på det. Men Skjøtskift går med kraft inn i debattene likevel.

Kommunen lover ingenting

– Vi i Høyre har en plan om å få asfaltert det som er igjen av grusvei i Trondheim, forsikrer Skjøtskift.



– Og det er ganske mange, altså!

Stebrødrene Fillip og Dennis (begge 8) er stolte over besøket i gaten sin.

– Det hadde vi ikke forventet nei, sier Fillip.



Han forteller oss at det for eksempel er vanskelig å holde på med det nyinnkjøpte hoverboardet på grusen.

Og grus vil det være lenge, for Kvenildveien står ikke øverst på noen prioriteringsliste hos Trondheim bydrift, opplyser kommunen. Det kan faktisk ta år før denne gata prioriteres.

Erna Solberg fimer og intervjuer Høyres Ingrid SKjøtskift med sitt Erna-cam. Foto: Øyvind Hermstad/TV 2 Heidi Heggernes lover Erna sin stemme dersom Kvenildveien blir sikrere. Foto: Øyvind Hermstad/TV 2

– Vi skjønner jo at statsministeren selv ikke kan hjelpe oss direkte, sier Heidi Heggernes, men om hun har en finger med i spillet og klarer å skaffe oss asfalt og fartsdumper....ja, da skal hun få min stemme, lover Heidi.