Pochettino om stallen: – Jeg er fornøyd. Jeg forstår klubben

For en uke siden kom manager Mauricio Pochettino med et utspill som fikk Tottenham-fansen og eksperter til å klø seg i hodet.

– Jeg er ikke lederen her og vet ikke noe om situasjonen til spillerne mine. Jeg er trener og prøver å få det beste ut av dem. Salg, kjøp og kontrakter er ikke oppe til meg. Det er klubben og Daniel Levy som styrer, sa Mauricio Pochettino, ifølge The Guardian.

– Klubben må endre stillingsbeskrivelsen min.

Mange tolket uttalelsene som et klart tegn på at argentineren var misfornøyd med klubbens overgangsvindu til nå.

Enn så lenge er Jack Clarke og Tanguy Ndombélé de eneste tilvekstene, og 18 år gamle Clarke gikk i tillegg direkte tilbake på utlån til Leeds. Med kun én dag igjen før vinduet lukkes, haster det å få på plass forsterkninger, men overfor TV 2 bedyrer Pochettino at han slett ikke er misfornøyd med stallen han har til rådighet.

– Jeg er fornøyd, fordi jeg forstår Tottenham og vet hvordan ting fungerer her. Så jeg er fornøyd, jeg skal ikke klage på det.

Vurderte å gi seg

Tottenhams frittalende manager har tidligere innrømmet at han ville vurdert å gi seg i klubben hvis Spurs vant Champions League-finalen forrige sesong. Grunnen var at han dermed ville følt at han hadde tatt klubben så langt han maktet.

Men det ble som kjent tap mot Liverpool, og dermed er argentineren fortsatt i Tottenham. Han legger imidlertid ikke skjul på at sommeren har vært tøff etter nederlaget.

– Det var tungt å svelge, sier han.

– Jeg føler meg mye bedre nå. Sesongen nærmer seg, vi er spente. Det er forventninger, men også ny motivasjon. Spennende tider! Vi er veldig konkurransedrevet. Vi elsker å vinne og konkurrere. Det var en vanskelig sommer, men nå har vi fylt på med god energi og gleder oss til en ny sesong.

– Vi har vært i Champions League-finalen, vi har fått fantastiske nye fasiliteter som dette treningsanlegget, fått ny stadion, en av verdens beste. Så at vi skulle spille den Champions League-finalen fem år etter at jeg tok over, er nok mer enn både folket og klubben kunne forvente. Dette har vi klart å oppnå fordi vi har turt å drømme stort.