Nissan er kanskje ikke merket de fleste av oss assosierer med ekstreme ytelser og lidenskap.

I hvert fall ikke i Norge, hvor elbilen Leaf dominerer salget. Men Nissan har også en modell som skiller seg temmelig godt ut fra både Leaf og NV200.

Vi snakker selvfølgelig om GT-R. Den ble lansert i 2007, som en direkte etterfølger til ikonet Skyline GT-R.

Sistnevnte har for lengst blitt legendarisk, både gjennom suksess i motorsport og ikke minst gjennom Fast and the Furious-filmene. Disse er forøvrig aktuelle igjen nå – med film nummer ni (!) i rekken.

Drømmebil

Dagens GT-R regnes av mange som noe av det råeste du får kjøpt på hvite skilter. Under panseret sitter en 3,8 liters V6-motor, som leverer 570 hk og 637 Nm.

Det tar bilen fra stillestående til 100 km/t på lynraske 2,8 sekunder. Toppfarten skal være 315 km/t, så her snakker vi utvilsomt superbilytelser.

3,8 liter, V6, twinturbo og firehjulstrekk. Nissan GT-R er mildt sagt en habil sportsbil som holder følge med mange av superbilene fra Italia.

Bilen til Milad Poorkar er en 2010-modell GT-R, som han har eid siden tampen av 2016. Til Broom forteller 23-åringen fra Fredrikstad at bilen har vært en drøm helt siden lanseringen.

– Jeg kjøpte bilen i desember 2016, og kjørte den hele vinteren. Så dukket det opp en BMW M6 på bruktmarkedet, en bil jeg faktisk endte opp med å kjøpe. Etter to måneders eierskap med BMW-en, klarte jeg ikke holde ut. Jeg måtte ha GT-R igjen!

Milad legger til at han nå kommer til å beholde bilen for godt, og at det ikke frister å bytte den ut igjen…

Kostet på bilen 500.000 kroner: – Den er livsfarlig

650 hk på hjulene

Bilen: Nissan GT-R 2010 modell

Hvor lenge har du eid den? Cirka to år.

Hva har du gjort med den? En del. Bilen har customeksos med Cobra downpipes. I tillegg er den mappet og har forskjellige effektuttak som kan styres via skjermen inne i bilen. På det meste har den 650 hk på hjulene – og lader 1,5 bar! 0-100 går da unna på 2,7 sekunder…

Spoileren er ikke akkurat av det diskré slaget.

Det er også montert spesiallagde Rohanna-felger, med 285/30-R20 foran og 325/25-R20 bak. I tillegg har den tonede ruter rundt om, custom spoiler, senk og litt annet småtteri. Bilen her helt verst!

Liker best med bilen: Utseendet, plassen (den er ganske praktisk til å være sportsbil) og lyden. Ja, egentlig alt!

Liker minst med bilen: Det er faktisk ingenting.

Beste opplevelse med bilen: Da jeg havnet bak en Lamborghini Aventador S i Tyskland. Jeg vant ikke "duellen" – da V12 mot V6 i fart er rått parti. Men da vi stoppet og fylte drivstoff etterpå, fikk jeg høre dette:

«Det er ingen biler jeg har kjørt mot som har holdt så bra følge!»

Nå kan Nissan GT-R bli nesten 200.000 kroner billigere

Skal du kjøpe GT-R ny i Norge, koster den rundt 2 millioner kroner.

Alltid vært bilgal

Framtidsplaner for bilen: Foliering, tenker jeg…

Drømmebil: Nissan GTR Nismo R35

Eieren: Milad Poorkar

Alder: 23 år

Bosted: Fredrikstad

Litt om meg selv: Jeg har vært bilgal siden jeg ble født. Racing og kjøring er noe jeg har stor lidenskap for, i tillegg til jobben. Utenom bil og jobb er jeg stort sett med familien – og har få andre hobbyer.

