Ingen avslutter mer uten å score: – Han ser ut som en filmstjerne

– Southgate kritiserte U21-gutta for det de gjorde i sommer, og sa at de var arrogante, at de tok det litt på hælen og dret seg ut. James Maddison har på mange måter vært bildet på det, og han har jo kanskje - på grunn av at han ser ut som han gjør og er som han er - hatt et rykte. Men er det noen som er et treningsprodukt, så er det James Maddison. Man hører i hvert fall at det er ingen som trener så mye som ham, så han har kanskje fått et ufortjent dårlig rykte også, sier Wikestad.

Har til gode å score mot «topp seks-motstand»

Lørdag får Maddison mulighet til å tegne seg i scoringsprotokollen i Premier League for første gang denne sesongen når hans Leicester tar imot Tottenham på King Power Stadium.

Der kan 22-åringen også for første gang finne veien til nettmaskene mot ett av de antatt beste lagene i divisjonen. Hans sju puttinger forrige sesong var mot Huddersfield (to), Burnley, Fulham, Watford, Bournemouth og Wolverhampton.

PS! Målgivende har Maddison imidlertid levert mot lag fra hele skalaen i Premier League. De sju forrige sesong var mot Liverpool, Newcastle, Chelsea, Wolverhamøpton, Brighton, Fulham og Arsenal, mens de to han har bokført til nå i høst har vært mot Chelsea og Sheffield United.

